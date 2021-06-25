Успеть в последний вагон: три истории о побеге белорусов от транспортного налога 25.06.2021, 9:45

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фото: onliner

Для владельцев транспорта в Беларуси важна дата 1 июля.

Осталось всего несколько дней до 1 июля. Для владельцев транспорта в Беларуси эта дата важна. Именно с нее налоговая начнет формировать базу плательщиков транспортного налога. А им, напомним, облагается любой транспорт, вне зависимости от того, пользуется им человек или нет. Достаточно, чтобы машина числилась — фактически это налог на владение автомобилем. Такая вот альтернатива госпошлине, которую многие требовали отменить из соображений справедливости. Теперь же налог наконец назвали налогом, многие водители вернулись на станции диагностики, чтобы пройти техосмотр, который годами игнорировали. А здания МРО ГАИ заполнились людьми, желающими избавиться от упоминания в документах автохлама и давно проданных без оформления машин. В противном случае им придется платить. В этой статье — несколько типичных историй о тех, кто в эти дни пытается успеть «в последний вагон» и избежать налога. А некоторые даже и не пытаются, пишет onliner.by.

Краткий ликбез о налоге

Предварительно в МНС подсчитали, что транспортный налог в этом году заплатят около 2 млн белорусов. Речь о физлицах. Общий объем автопарка в Беларуси к концу 2019 года насчитывал около 4 млн машин.

Льготы предусмотрены, если автомобили оформлены на инвалидов или пенсионеров (при условии, что у владельцев есть права нужной категории).

Могут не платить:

владельцы машин старше 1991 года выпуска (треть белорусского автопарка!);

владельцы электрокаров — до конца 2025 года;

хозяева машин, переоборудованных для перевозки инвалидов.

Не будут платить налог и те, кто до 1 июля 2021 года снимет автомобиль с учета. Именно эта категория — пожалуй, самая многочисленная — нас и интересует. В этом году ввели упрощенный механизм снятия с учета в МРО. Нужно выполнить одно из трех действий:

сдать техпаспорт и (или) регистрационные знаки;

принести документ, подтверждающий сдачу авто в утилизацию;

проверить, что в МРО нет информации об эксплуатации ТС в течение последних трех лет (нет штрафов, предупреждений ГАИ, страховки).

Таким образом, побегать по инстанциям пришлось в первую очередь тем, кто продал машину по доверенности, и тем, кто отправил авто под пресс утилизации.

Игорь: «Остановил инспектор, спросил: „А где ваш Opel?“» (продажа по доверенности)

— Недавно заставили вспомнить об автомобиле, который я продал по доверенности в 2009 году. На днях ехал по городу и меня остановил сотрудник ГАИ. Инспектор пробил по базе мои данные и в ходе разговора спросил: «А где ваш Opel?» Я поначалу не понял, о чем вообще речь. Потом дошло: больше десяти лет назад я продал по доверенности синий универсал Opel Omega. По той же базе выяснили, что машина до сих пор числится на мне. Но информации ни о штрафах, ни о страховке, ни о ТО в базе не было. После этой неожиданной вести стал решать, что делать. Выяснил, что можно написать заявление в МРО на утилизацию, даже если нет номеров и документов. Поехал в регистрационное отделение наобум. Подготовился минимально — дома нашел копию той самой доверенности, в ней был зафиксирован госномер машины.

— Заполнил стандартное заявление «прошу снять с учета». На лицевой стороне — все как обычно. А на обратной написал объяснительную: мол, продал по доверенности, Opel числится на мне, где авто и кто им владеет, мне неизвестно. Для подачи документа пришлось простоять всю очередь в МРО. Это и раньше не было быстрым делом, а сейчас так подавно. Отделение открывается в 9 утра, а уже в 10:15, когда я пришел, не было талонов для электронной очереди. Мне повезло, что какой-то мужчина отчаялся ждать и отдал свой билет мне. К окошку я попал только в 16:20.

— Поначалу девушка в окошке озадачила: «Чего вы принесли заявление сюда? Идите в милицию, составляйте запрос на розыск ТС». Якобы вся указанная информация — с моих слов, она может быть недостоверной. Я заявил, что так можно, что ее коллеги говорили мне поступить именно так. Нехотя она заявление приняла. Договорились: если в течение десяти дней мне не позвонят, значит, машину сняли с учета. Напоследок предложила при желании взять платную справку о том, что за мной числится в базе ГАИ (выдается по паспорту, стоит около 10 рублей). Сейчас вот жду ответа от МРО, но надеюсь, что не позвонят.

Юрий: «Проще заплатить, чем бегать по инстанциям» (машину порезали на металл)

— Когда-то давно была машина. Потом настал ее час, она отправилась в металлолом. Банальная история. Документы от нее и номера на всякий случай я сохранил. Как выяснилось в 2021-м, не зря. С этим набором я мог бы снять автомобиль с учета, но не собираюсь.

— На самом деле мне не известно, числится эта машина за мной или нет. Проверить можно через сайты МВД и МНС. Но там нужно регистрироваться в личном кабинете, а я не хочу вводить на этих ресурсах свои паспортные данные. Можно было бы сразу ехать в МРО и подавать заявление на снятие с учета. Однако я реально опасаюсь ехать в здание, полное силовиков, без острой необходимости. В данный момент такая необходимость отсутствует.

— То есть пока я не буду снимать машину с учета, намерен ничего не делать и дожидаться извещения о налоге. Займусь этим позже, когда право обретет верховенство.

Андрей: «В МРО советуют при давней продаже без договора писать заявление на утилизацию» (нет никаких документов, собственник в другой стране)

— У отца был период, когда он любил ездить только на BMW. Мне тогда было 10—12 лет. Модели не помню, да и не интересовался этими вопросами. Вначале была красная, потом серебристая. Красную продали — каким образом, когда, кому, уже никто не помнит. В память о тех временах остались единичные фото.

— И вот в 2021 году налоговая решила напомнить нашей семье о том красном BMW. Ситуация многократно осложнялась тем, что отец уже много лет живет и работает в Москве. А там свои правила: периодически строгая изоляция в период коронавируса, запрет на пересечение границы. Разобраться было поручено мне. Для начала нужно было узнать, числится ли вообще машина на семье. Как выяснилось, сделать это оперативно невозможно — сайт МВД РБ не открывается в российской столице, зарегистрироваться в личном кабинете из другой страны невозможно. А за моим аккаунтом числится только мой автомобиль. Посмотреть, что в собственности у другого человека, нельзя, даже если он родственник. Ну или, лучше сказать, у нас не вышло.

— Пришлось ехать в МРО и выяснять, как поступить. Без документов, без номеров, без VIN и каких-либо сведений. Короче говоря, без ничего. С одним лишь фактом — когда-то BMW принадлежала отцу. В окошке приема документов посоветовали: «Если продали — нужно искать нынешнего владельца. Но вы можете написать заявление на снятие с учета для утилизации. На другой стороне листа пишете объяснительную с такой формулировкой: «Оформленный на меня — ФИО — автомобиль пришел в негодность, был разобран на запчасти. Техпаспорта и номеров нет, их кражу исключаю. Проверку прошу не проводить». Также, по словам сотрудницы, в моем случае понадобится оригинал доверенности на мое имя, его нужно как-то передать из Москвы. В таком случае, насколько я понял, будет задействован механизм «снять с учета при отсутствии информации об эксплуатации ТС в течение трех лет».

— В финале беседы женщина пояснила, что, очевидно, в этом году нам все же придется отдать 29 рублей в счет авансового налога — не успеем. Но у нас есть еще больше года, чтобы закрыть вопрос и впредь не платить.

Напоследок кратко напомним про сам транспортный налог. Нынешний год объявлен переходным. С июля МНС составит базу плательщиков, разошлет всем автовладельцам счета до ноября (по почте либо через личный кабинет плательщика на сайте МНС). За легковушку массой от 1,5 до 1,75 тонны придется заплатить 81 рубль, но в этом году — иначе. Аванс в размере одной базовой величины (на момент выхода этой статьи — 29 рублей) должны заплатить физлица, не получившие по состоянию на 1 января 2021 года разрешения на допуск к участию в движении (те, кто не прошел ТО до нового года). Аванс нужно внести не позднее 15 декабря 2021 года. Если ТО пройден, скажем, на полугодие 2021-го, аванс платить не надо, а остаток суммы (то есть в нашем случае половина ставки за вычетом аванса) нужно будет отдать в 2022-м (плата в 2022 году = 81:2). «Произвести доплату налога за 2021 год автовладельцы обязаны не позднее 15 ноября 2022 года на основании извещения налогового органа, которое будет вручено не позднее 1 ноября 2022 года», — говорили в МНС.

Не надо платить (совсем) тем, кто успеет снять машину с учета до 1 июля 2021 года. Осталось всего пару дней.

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