«Если в ближайшее время состоится контакт Си Цзиньпина и Путина, то дела у шкловского пирата совсем плохи» 25.06.2021, 10:03

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Еще одной пробоины после китайской торпеды его ржавая посудина не выдержит.

Все идет пока по очень предсказуемому сценарию. Хунта продолжает эскалировать ситуацию, как может. В Минск «большегрузами» доставляют иракцев, где происходит их концентрация. Как говорил недавно один персонаж, запомним это слово «концентрация», пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Как мы и прогнозировали, своими действиями синепалый террорист умудрился достать даже Пекин, которого в Беларуси волнует исключительно вопрос транзита (подробнее у коллег, надеемся, они поделятся в ближайшее время более конкретными цифрами). Если в ближайшее время состоится контакт Си Цзиньпина и Путина, то значит, дела у нашего шкловского пирата совсем плохи. Еще одной пробоины после китайской торпеды эта ржавая посудина не выдержит.

Вчера вечером на Лукомльской ГРЭС произошла авария. Пока все указывает на ее рукотворный характер. Время и объект были выбраны не случайно. С одной стороны, подыграли Путину в его словах про то, что готовились атаки на объекты инфраструктуры - хорошо ложится в конспирологическую теорию заговора Запада. К тому же заходы на то, что во всем виноваты кибер-партизаны были в предыдущих сериях блокбастеров от полковника Траулько. С другой стороны, вчера должна была состояться публикация предварительного отчета по инциденту с самолетом Ryanair - серьезная публикация, которую нужно было перебить информационно.

С этой точки зрения, авария и полстраны без света - хороший ход. Публикацию отложили на несколько дней. А запланированную провокацию отменить не смогли. Ахмед говорит, что ХАМАС опять ни при чем. Хорошо, что без жертв. Более подробный анализ странностей, обращающих на себя внимание специалистов, в ближайшие дни.

Попытка торговли отдельными политзаключенными проводилась, причем не только с помощью Лакея. Были вояжи более серьезных персонажей к азербайджанским посредникам. Голова условного «кошелька» торговалась в диапазоне 20-50 политзаключенных. Таковы рыночные котировки. Но никто на дешевые закидоны террористов не купился. Санкции введены.

ЕС взялся за хунту, засучив рукава. Запрет на транзит калия и нефтепродуктов - вишенка на торте. Ждем стонов Удовицкого из Клайдпеды.

Форум регионов, на котором планировалась встреча с другом Вовой, ушел в онлайн, теперь уже официально. Опять ковид-диссидентство подвело (но это только формально, «вы же понимаете»). Такой формат категорически не устраивает синепалого банкрота.

Итак, диспозиция. Пират «Саша 7 рублей» достал весь мир. В плане токсичности КНДР уже отстает.

Что осталось хунте? Немного:

- грабить и громить белорусский бизнес, все равно уже потом не пригодится, а деньги нужны сейчас. Айти особый привет от Савиных, который даже не прячет истинных намерений хунты;

- более серьезный инцидент в энергетике, так чтобы заметили и желательно отстали от обезьяны с ядерной гранатой;

- «концентрация».

Для синепалого пирата - это последняя попытка перевернуть доску, на которой провальная партия перешла в эндшпиль. Его мотивация понятна. Вопрос к исполнителям с учетом того, что планы известны: вам-то зачем окончательно превращаться из агрофашиствующих гопников в террористов? Время сделать выбор еще есть. То же самое касается бизнеса, который все еще желает отсидеться под плинтусом. Тик-так.

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