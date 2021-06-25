«Монреаль» вышел в финал Кубка Стэнли впервые с 1993 года 25.06.2021, 10:10

В том году была последняя победа канадских клубов в финале турнира.

В Монреале состоялся шестой матч полуфинальной серии Кубка Стэнли между "Монреалем" и "Вегасом", который завершился победой хозяев в овертайме со счетом 3:2 и позволил им выиграть серию — 4:2, сообщает pressball.by.

Таким образом, "Монреаль" вышел в финал Кубка Стэнли впервые с 1993 года.

Последний раз канадские команды играли в финале Кубка Стэнли в 2011 году. С тех пор прошло 3684 дня. Тогда, в решающей серии "Ванкувер" встретились с "Бостоном" и уступили со счетом 3:4.

Последняя победа канадских команд в НХЛ датирована 1993 годом, когда "Монреаль" в финале оказался сильнее "Лос-Анджелеса" со счетом 4:1, отмечает "Чемпионат".

В финале нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли "Хабс" сыграют с победителем пары "Тампы" и "Айлендерс" (3-3).

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