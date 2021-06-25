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Эсминцы Type 45: страх и зависть российского флота

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  • Александр Коваленко
  • 25.06.2021, 10:24
  • 6,226
Эсминцы Type 45: страх и зависть российского флота

Корабль такого типа вызвал переполох у берегов оккупированного Крыма.

Инцидент у берегов оккупированного Россией Крыма с британским эсминцем HMS Defender стал, пожалуй, самым скандальным и самым обсуждаемым событием этой недели.

В каком только контексте не обсуждалось это событие. И в контексте распространения российской пропагандой лживой информации, которую поддержали на высшем государственном уровне в Кремле. И в контексте правомерности действий HMS Defender и целиком и полностью нарушающих морское право действиях Черноморского флота России. И так далее, так далее, так далее…

Но, удивительным образом никто, что в России, что за ее пределами не задался вопросом: Ну, да, британский эсминец продемонстрировал уважение международных границ Украины и непризнание оккупации полуострова Крым Россией. А сможет ли Россия аналогичный трюк проделать где-нибудь у берегов туманного Альбиона? Например, одним из своих эсминцев. Но, самое главное, есть ли у России для этого эсминцы?

И, пожалуй, последний вопрос самый интересный.

Как известно, HMS Defender относится к эсминцам Type 45, заменивших в составе ВМС Великобритании эсминцы Type 42. Данные корабли относятся к самым современным боевым единицам в своем классе и если говорить о герое последних дней, то он был введен в строй в 2013 году.

Данные эсминцы оснащены одной из лучших в мире РЛС с активной ЦАР S1850, способной фиксировать и идентифицировать объекты, в том числе малоразмерные и малозаметные, на расстоянии до 400 км, как в атмосфере, так и ближнем космосе. Причем одновременно данные РЛС способны отслеживать до 1000 целей. Уничтожение же объектов представляющих эсминцу, либо прикрываемой им группе кораблей угрозу, осуществляется посредством зенитных ракет малого и среднего радиуса действия Aster 15, с дальностью поражения целей до 30 км, и ракеты Aster 30, с дальностью поражения цели до 120 км.

Первоначально эти эсминцы именно с целью прикрытия групп кораблей посредством своей современной ПВО и использовались. При этом, на Type 45 могут быть установлены противокорабельные комплексы с ракетами "Гарпун", пусковые для крылатых ракет Томагавк, а в перспективе тактических КР SCALP Naval.

И таких эсминцев на сегодняшний день в строю ВМС Великобритании 6 единиц.

Что же до России, чем могут похвастаться ВМФ РФ?

А ВМФ РФ в вопросе эсминцев похвастаться особо ничем и не могут. Ведь в распоряжении российского флота на сегодняшний день лишь 4 эсминца проекта 956 "Сарыч". Причем сказать "в распоряжении", это сказать с явным преувеличением.

Дело в том, что эсминцы, проектирование которых началось в 1969 году, а в 1973 началось строительство первого корабля, находящиеся в составе ВМФ РФ 1988, 1989, 1992 и 1993 годов введения в строй. Причем, дееспособными можно назвать лишь два из них, "Быстрый", находящийся в составе Тихоокеанского флота и "Адмирал Ушаков" из состава Северного флота. В свою очередь эсминец "Бурный" из состава ТОФ еще в 2006 году был отправлен на ремонт и до сих пор из него не вышел, равно как и "Настойчивый" из состава Балтийского флота, находящийся на ремонте с 2013 года.

По факту, даже те эсминцы, что находятся в строю ВМФ РФ это морально и технически устаревшие боевые корабли, впитавшие в себя все недостатки советского проектирования и, технологическую осталось. Но, возможно в перспективе у России появятся современные эсминцы, которые будут грозить "мировому империализму"?

К таковым можно отнести эсминец проекта 23560 "Лидер", который пока существует лишь в виде макета. Но, зато какого макета! Ведь согласно планам этот эсминец будет водоизмещением до 19 тыс тонн и согласно обещаниям экспертов, в единственном экземпляре сможет держать в "ежовых рукавицах" весь флот НАТО.

Возможно, так бы оно и было, но по состоянию на 2021-й год у России нет ни то, чтобы денег на строительство данного корабля, или верфи, которая смогла бы его построить, а даже банально цельной, завершенной проектной документации.

А потому, при виде эсминцев Type 45 у россиян не только сжимается определенная часть тела в иголочное ушко, но и накатывается скупая слеза. Ведь им таких кораблей никогда не видать в составе своего флота.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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