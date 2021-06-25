В ДНК человека нашли следы древней эпидемии коронавируса 3 25.06.2021, 10:40

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Фото: NIAID / Flickr / CC BY 2.0

Странным образом она совпадает с очагом возникновения SARS-CoV-2.

Коронавирус мог бушевать в Восточной Азии более чем 20000 лет назад, оставляя следы в ДНК людей в современном Китае, Японии и Вьетнаме, сообщает nv.ua.

Исследование австралийских биологов обнаружило доказательства генетической адаптации к семейству коронавирусов в 42 генах в современных популяциях в этих регионах.

«Пандемия COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, отвечает за более чем 3,8 млн смертей и миллиарды долларов экономических потерь во всем мире. Семейство коронавирусов также включает связанные вирусы MERS и SARS, оба из которых вызвали значительные смертельные вспышки за последние 20 лет. Наши результаты показывают, как поиск генетических следов исторических вирусных вспышек может помочь нам лечить вспышки в будущем», — рассказал автор новой работы доктор Ясин Суилми из Австралийского национального университета.

Исторические записи о вспышках, вызванных вирусами и другими патогенами, насчитывают тысячи лет. Кажется правдоподобным, что эти взаимодействия восходят еще глубже, к самым ранним периодам доисторической истории человечества.

Древние миграции, в результате которых наши предки распространились из Африки по всему миру, познакомили их с новыми патогенами. Как и многие другие экологические проблемы, эти древние вирусные столкновения могли вызвать адаптации, которые помогли нашим предкам выжить. Эти адаптации могли включать физиологические или иммунологические изменения, которые повышали устойчивость к инфекции или уменьшали воздействие болезни на здоровье.

За последние несколько десятилетий генетики разработали мощные статистические инструменты для обнаружения генетических следов исторических событий адаптации, которые остаются в геномах людей, живущих сегодня. Эти инструменты позволили ученым открыть гены, которые, среди прочего, отмечают адаптацию к жизни на большой высоте и потреблению молока взрослыми.

«Нашей команде было любопытно узнать, оставили ли исторические встречи с древними коронавирусами какой-либо такой след в сегодняшних популяциях людей. Помимо выявления исторических вспышек коронавируса, эта информация может дать новое понимание генетической основы коронавирусной инфекции и того, как эти вирусы вызывают заболевания у современного человека», — отметил Рэй Тоблер, научный сотрудник Австралийского национального университета.

Вирусы — простые существа, но их простая биологическая структура означает, что они не могут воспроизводиться независимо. Вместо этого они должны вторгаться в клетки других организмов и захватывать их молекулярные механизмы. Это включает присоединение и взаимодействие со специфическими белками, которые называются вирусными взаимодействующими белками (VIP).

Команда применила новейшие компьютерные методы анализа к геномам более 2500 человек из 26 популяций по всему миру. Ученые обнаружили признаки адаптации в 42 различных генах человека, кодирующих VIP.

Эти VIP-сигналы присутствовали только в пяти популяциях, все они из Восточной Азии — вероятной прародины семейства коронавирусов. Это говорит о том, что предки современных жителей Восточной Азии первоначально подверглись воздействию коронавирусов около 25000 лет назад.

Дальнейшее тестирование показало, что 42 VIP в первую очередь экспрессируются в легких, тканях, наиболее подверженных симптомам COVID-19. Ученые также подтвердили, что эти VIP напрямую взаимодействуют с вирусом SARS-CoV-2, ответственным за текущую пандемию.

Другие независимые исследования также показали, что мутации в генах VIP могут влиять на тяжесть симптомов COVID-19. Кроме того, несколько генов VIP либо в настоящее время используются в качестве мишеней для лечения COVID-19, либо проходят с этой целью клинические испытания.

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