закрыть
25 июня 2021, пятница, 11:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В ДНК человека нашли следы древней эпидемии коронавируса

3
  • 25.06.2021, 10:40
  • 2,980
В ДНК человека нашли следы древней эпидемии коронавируса
Фото: NIAID / Flickr / CC BY 2.0

Странным образом она совпадает с очагом возникновения SARS-CoV-2.

Коронавирус мог бушевать в Восточной Азии более чем 20000 лет назад, оставляя следы в ДНК людей в современном Китае, Японии и Вьетнаме, сообщает nv.ua.

Исследование австралийских биологов обнаружило доказательства генетической адаптации к семейству коронавирусов в 42 генах в современных популяциях в этих регионах.

«Пандемия COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, отвечает за более чем 3,8 млн смертей и миллиарды долларов экономических потерь во всем мире. Семейство коронавирусов также включает связанные вирусы MERS и SARS, оба из которых вызвали значительные смертельные вспышки за последние 20 лет. Наши результаты показывают, как поиск генетических следов исторических вирусных вспышек может помочь нам лечить вспышки в будущем», — рассказал автор новой работы доктор Ясин Суилми из Австралийского национального университета.

Исторические записи о вспышках, вызванных вирусами и другими патогенами, насчитывают тысячи лет. Кажется правдоподобным, что эти взаимодействия восходят еще глубже, к самым ранним периодам доисторической истории человечества.

Древние миграции, в результате которых наши предки распространились из Африки по всему миру, познакомили их с новыми патогенами. Как и многие другие экологические проблемы, эти древние вирусные столкновения могли вызвать адаптации, которые помогли нашим предкам выжить. Эти адаптации могли включать физиологические или иммунологические изменения, которые повышали устойчивость к инфекции или уменьшали воздействие болезни на здоровье.

За последние несколько десятилетий генетики разработали мощные статистические инструменты для обнаружения генетических следов исторических событий адаптации, которые остаются в геномах людей, живущих сегодня. Эти инструменты позволили ученым открыть гены, которые, среди прочего, отмечают адаптацию к жизни на большой высоте и потреблению молока взрослыми.

«Нашей команде было любопытно узнать, оставили ли исторические встречи с древними коронавирусами какой-либо такой след в сегодняшних популяциях людей. Помимо выявления исторических вспышек коронавируса, эта информация может дать новое понимание генетической основы коронавирусной инфекции и того, как эти вирусы вызывают заболевания у современного человека», — отметил Рэй Тоблер, научный сотрудник Австралийского национального университета.

Вирусы — простые существа, но их простая биологическая структура означает, что они не могут воспроизводиться независимо. Вместо этого они должны вторгаться в клетки других организмов и захватывать их молекулярные механизмы. Это включает присоединение и взаимодействие со специфическими белками, которые называются вирусными взаимодействующими белками (VIP).

Команда применила новейшие компьютерные методы анализа к геномам более 2500 человек из 26 популяций по всему миру. Ученые обнаружили признаки адаптации в 42 различных генах человека, кодирующих VIP.

Эти VIP-сигналы присутствовали только в пяти популяциях, все они из Восточной Азии — вероятной прародины семейства коронавирусов. Это говорит о том, что предки современных жителей Восточной Азии первоначально подверглись воздействию коронавирусов около 25000 лет назад.

Дальнейшее тестирование показало, что 42 VIP в первую очередь экспрессируются в легких, тканях, наиболее подверженных симптомам COVID-19. Ученые также подтвердили, что эти VIP напрямую взаимодействуют с вирусом SARS-CoV-2, ответственным за текущую пандемию.

Другие независимые исследования также показали, что мутации в генах VIP могут влиять на тяжесть симптомов COVID-19. Кроме того, несколько генов VIP либо в настоящее время используются в качестве мишеней для лечения COVID-19, либо проходят с этой целью клинические испытания.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Слава героям!
Слава героям! Ирина Халип
Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип