Ученые: Большие и малые виды динозавров жили в Арктике 25.06.2021, 10:55

Изображение: James Havens

Также они могли быть теплокровными.

Согласно новому исследованию, большие и малые виды динозавров сделали Арктику своим домом на весь год и, вероятно, разработали собственные стратегии зимовки, пишет «Новое время».

Новые данные ученых из США являются результатом более чем десятилетних кропотливых раскопок окаменелостей на Аляске и опровергают представление о том, что древние рептилии жили только в более жарких регионах.

«За последние несколько лет мы обнаружили нечто неожиданное, а именно кости и зубы детенышей динозавров. Это удивительно, потому что это демонстрирует, что эти динозавры не просто жили в Арктике, они действительно могли размножаться в Арктике», — сказал ведущий автор Патрик Дракенмиллер из Музея Севера Университета Аляски.

Исследователи впервые обнаружили останки динозавров в холодных полярных широтах в 1950-х годах. Это привело к двум конкурирующим гипотезам: либо динозавры были постоянными полярными жителями, либо они мигрировали в Арктику и Антарктику, чтобы воспользоваться сезонно обильными теплыми ресурсами.

Новое исследование является первым, которое показывает, что по крайней мере семь видов динозавров были способны гнездиться в чрезвычайно высоких широтах — в данном случае формация Принс-Крик в верхнемеловом периоде расположена на 80−85 градусах северной широты.

Обнаруженные виды включают динозавров с утиным клювом, называемых гадрозаврами, рогатых динозавров, таких как цератопсы, и хищников, таких как тираннозавр. Команда уверена, что найденные ими крошечные зубы и кости, некоторые из которых имеют диаметр всего несколько миллиметров, принадлежат динозаврам, которые либо только что вылупились, либо умерли непосредственно перед вылуплением.

«У них очень специфическая и своеобразная текстура поверхности — кости быстро растут, в них впадает много кровеносных сосудов», — пояснил Дракенмиллер.

В отличие от некоторых млекопитающих, таких как олени карибу, которые рождают детенышей, которые могут почти сразу же преодолевать большие расстояния, даже у самых крупных динозавров были крошечные детеныши, которые были неспособны совершать миграционные переходы на тысячи километров.

Более того, учитывая то, что известно о том, как некоторые виды насиживают яйца до самого лета, молодые динозавры не успели бы подрасти и подготовиться к долгому путешествию до наступления зимы, утверждает команда.

В позднемеловой период в Арктике было теплее, чем сегодня, но условия все еще оставались очень тяжелыми. Средняя годовая температура составляла около 6 градусов по Цельсию, но было около четырех месяцев зимней темноты с отрицательными температурами и случайными снегопадами. Район, вероятно, был засажен хвойными, покрытосеменными, папоротниками и хвощами.

«Теперь мы понимаем, что, вероятно, большинство групп динозавров-мясоедов, которые мы обнаруживаем, были пернатыми», — сказал Дракенмиллер. «Вы можете думать об этом как об их собственной пуховой куртке, которая поможет им пережить зиму».

У ученых пока нет столь убедительных доказательств того, что травоядные животные тоже были пернатыми, но команда считает, что более мелкие травоядные могли зарыться под землю и впасть в спячку.

Более крупные вегетарианцы, у которых было больше жира в запасе, могли прибегнуть к добыче веток и коры, чтобы пережить зиму.

Кроме того, круглогодичное проживание в Арктике является еще одним свидетельством того, что динозавры являются теплокровными, как показали другие недавние исследования, и согласуется с идеей, что они находятся в эволюционной точке между хладнокровными рептилиями и теплокровными птицами.

«Мы думаем о динозаврах в тропических условиях, но весь мир был не таким», — сказал Дракенмиллер, добавив, что открытия в Арктике стали «естественным испытанием» их физиологии.

Способность динозавров пережить арктическую зиму является «самым убедительным доказательством того, что их можно добавить в список видов, способных к терморегуляции», — заключил соавтор Грегори Эриксон из Университета штата Флорида.

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