В России начался острый дефицит древесины 7 25.06.2021, 11:03

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Ранее похожая ситуация сложилась на рынке металлопроката.

Российский рынок домостроения испытывает дефицит в 2-2,5 млн кубометров древесины, что составляет около 30-40% от ежегодного потребления. В связи с этим пиломатериалы продолжают дорожать - только с начала июня рост цен составил более 30%, сообщили в ТАСС в пресс-службе Ассоциации деревянного домостроения.

«В России потребление пиломатериалов на конструкции деревянного домостроения, в том числе на стропильные системы всего малоэтажного строительства, составляет около 6 млн кубометров в год. При этом сейчас уровень дефицита достигает от 30% до 40%, то есть 2-2,5 млн кубометров. В свою очередь дефицит продолжает провоцировать увеличение стоимости», - сказали в пресс-службе.

Резкий рост цен на пиломатериалы начался в России с осени 2020 года на фоне повышенного спроса на этот материал практически во всем мире, который в свою очередь привел к его дефициту. По данным ассоциации, стоимость доски только за три недели июня выросла на 32%, а с начала 2020 года - почти в три раза. Как следствие, цена деревянного дома в России с октября 2020 года увеличилась в среднем на 40%.

Как считают в объединении, самым логичным для решения проблемы дефицита древесины и роста цен было бы введение ограничений на экспорт. С учетом того, что на экспорт уходит около 31 млн кубометров пиломатериалов, произведенных в России, на дефицит приходится только 6-8% от этого объема, пояснили в ассоциации.

Поэтому рассматриваются возможности ведения пошлины на вывоз пиломатериалов, квот на поставки на внутренний рынок или стимулирование внутренних поставок со стороны государства. Также возможно субсидирование производителей, конечных покупателей, отмена субсидий на логистические расходы экспортеров и другие меры, отметили в пресс-службе. В настоящее время Ассоциация деревянного домостроения просчитывает все варианты, чтобы с итоговым предложением выйти на площадку Минпромторга России.

О ситуации в отрасли

В мае Ассоциация деревянного домостроения направила в Минпромторг РФ письмо с просьбой о сдерживании роста цен и временном ограничении экспорта пиломатериалов. Позже правительство России распорядилось с 1 июля ввести новые пошлины на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности, превышающим 22%. Ставка пошлины составит 10%, решение коснется хвойных пород, дуба, бука и ясеня, пошлины будут действовать до конца года. Однако в ассоциации эти меры посчитали недостаточными для стабилизации цен, так как на экспорт в основном идет пиломатериал меньшей влажности.

Ранее похожая ситуация сложилась на рынке металлопроката. В конце 2020 года ряд российских застройщиков пожаловался на рост стоимости металла, что в том числе способствовало росту себестоимости строительства. На заседании правительства 24 июня Минэкономразвития предложило ввести временные экспортные пошлины на черные и цветные металлы с 1 августа до 31 декабря. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин со своей стороны поручил срочно внести в кабмин проекты решений о введении временных экспортных пошлин на металлопродукцию.

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