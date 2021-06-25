Лукашенко испугался, что его застрелят на параде 3 июля? 11 25.06.2021, 11:11

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Версия политолога об отмене парада.

«Впервые с 1999 года в Беларуси не будет парада. Ни на День Победы, ни на День Независимости 3 июля», — пишет политолог Валерий Карбалевич.

«Прошлым годом вопреки всему миру, защищавшемуся от ковида, парад демонстративно провели. А теперь нет. Почему?», — задается вопросом политолог.

Версия Валерия Карбалевича состоит в том, что у диктатора разыгралась паранойя после начала так называемого «дела о заговоре».

В частности, Лукашенко не дает покоя судьба президента Египта Анвара Садата, которого убили во время парада в 1981 году.

«А в сообщении российской ФСБ, которая активно содействовала разоблачению «заговора», говорилось, что переворот собирались устроить в Минске 9 мая во время Парада Победы», — пишет политолог.

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