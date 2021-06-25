Гуцериев попал под самолет 6 25.06.2021, 11:31

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Михаил Гуцериев

Фото: ТАСС

Похоже, это только начало.

«У Михаила Гуцериева просто нет ресурсов для продолжения работы под санкционным давлением: государство не готово оказывать поддержку людям, связанным с токсичным режимом Лукашенко. Тесные контакты с Минском несут серьёзные политические и экономические риски для всех причастных», – полагает телеграм-канал «Кремлевский мамковед».

Теперь бизнесмену полностью запрещено посещение ЕС. Европейские банки и «экономические операторы» прекратят обслуживать господина Гуцериева, а все его личные активы заморозят, пояснил Коммерсанту спецсоветник по санкционному праву КА Pen & Paper Сергей Гландин.

Под санкции всегда попадает не только человек, но и компании, где он является участником с долей 50% и более, детализирует партнер Borenius Артем Жаворонков. Однако законодательство ЕС учитывает не только формальное владение, но и наличие фактического контроля.

Крупнейшими активами именно Михаила Гуцериева являются «Русснефть» и «Нефтиса», которые суммарно добывают около 14 миллионов тонн нефти в год. Доля бизнесмена в «Нефтисе», по данным кипрского реестра, составляет по меньшей мере около 75%. Также Гуцериеву подконтрольна британская GCM Global Energy, белорусский «Славкалий» и еще ряд активов.

Даже с такой мелочью, как получение роялти за использование своих произведений в Евросоюзе, у Михаила Гуцериева, который также известен как поэт-песенник, возникают проблемы.

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