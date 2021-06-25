Медики обнаружили возникающие из-за COVID-19 серьезные изменения мозга 5 25.06.2021, 11:43

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Это многое объясняет.

Коронавирус может вызвать повреждение не только легких или сердца, как вы знаете, некоторые люди с COVID-19 жалуются на длительные неврологические проблемы, которые включают в себя туман в мозге, головные боли и потерю обоняния или вкуса, пишет nv.ua.

В то время как некоторые первичные вскрытия обнаружили небольшие признаки вируса в нашем мозге, другие вскрытия не выявили ничего значимого.

Молекулярное исследование показало, что обширное воспаление мозга у тех, кто умер от COVID-19, даже когда они не сообщали о каких-либо неврологических симптомах, когда были живы.

Эти признаки пугающе похожи на то поражение мозга, которое происходит при болезни Альцгеймера и Паркинсона.

«В мозге пациентов, умерших от тяжелой формы COVID-19, были обнаружены глубокие молекулярные маркеры воспаления, хотя у этих пациентов не было никаких клинических признаков неврологических нарушений», — сказал невролог Тони Висс-Корай из Стэнфордского университета.

Исследователи предполагают, что неврологические нарушения могут быть обычными явлением в тяжелых случаях COVID-19, даже когда пациенты не проявляют никаких когнитивных симптомов.

В исследовании сравнивали ткань мозга 8 человек, умерших от COVID-19, с тканью мозга 14 человек, умерших от других причин, включая грипп.

В лобной коре, которая отвечает за принятие решений, память и математические рассуждения, у умерших от COVID-19 наблюдались серьезные признаки нейронального дистресса.

Самый внешний слой в этой части мозга показал другие молекулярные изменения по сравнению с контрольной группой, включая повышенное подавление нейронов и ограниченную активацию нейронов.

Это похоже на то, что наблюдается при болезни Альцгеймера, и может быть частью того, что вызывает неврологические симптомы, связанные с COVID-19.

Другие недавние исследования также показали неожиданно широко распространенное повреждение головного мозга, которое обычно связанное с инсультами и нейровоспалительными заболеваниями у тех, кто умер от COVID-19.

Учитывая, насколько широко распространился этот вирус, крайне важно выяснить, как он может повлиять на наше неврологическое здоровье в долгосрочной перспективе.

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