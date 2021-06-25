Ученые нашли неизвестный древний тип человека в Израиле 25.06.2021, 12:24

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Эти люди обладали передовыми технологиями производства каменных орудий.

Археологи обнаружили в Израиле фрагменты древнего черепа, челюстных костей и зубов, которые, подходят как неандертальцу, так и Homo sapiens.

Об этом пишет sciencealert.

Согласно исследованию, более 120 000 лет назад в Леванте Homo sapiens жили бок о бок с древним человеком, о котором мы не знали - до сих пор.

Археологи назвали нового древнего человека народом Nesher Ramla а в честь археологических раскопок в Израиле, где они и были обнаружены.

Археологические находки, показывают, что Nesher Ramla Homo обладал передовыми технологиями производства каменных орудий и, скорее всего, взаимодействовал с местным Homo sapiens.

"Открытие нового типа Homo имеет большое научное значение. Это позволяет нам по-новому осмыслить ранее найденные человеческие окаменелости, добавить еще один фрагмент к загадке человеческой эволюции и понять миграции людей в старом мире", - сказал антрополог Исраэль Гершковиц из Тель-Авивского университета в Израиле.

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