В Индии обнаружили новый сверхзаразный штамм COVID-19 5 25.06.2021, 12:25

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фото: adobestock

Насколько «дельта плюс» устойчив к вакцинам, пока не ясно.

В то время как Россию сотрясает индийский штамм коронавируса, в самой Индии обнаружен еще один, потенциально более опасный вирус-мутант, пишет finanz.ru.

Вариант «дельта-плюс», выявленный у пациентов в штатах Махараштра и Керала, способен заражать даже при мимолетном контакте, например, если человек проходит мимо зараженного на улице.

Как сообщает India Today, с таким заявлением выступил Рандип Гулерия - глава ассоциации медицинских университетов Индии под эгидой правительства (AIIMS, All India Institutes of Medical Sciences).

Индийский Минздрав в среду сообщил, что обнаружил около 40 случаев заражения «дельта плюс» с мутацией K417N в образцах, прошедших геномное секвенирование, а днем ранее назвал три отличительных признака нового штамма: повышенная контагиозность, усиленная способность связываться с рецепторами клеток легких и потенциальная устойчивость к терапии моноклональными антителами.

Насколько «дельта плюс» устойчив к вакцинам, пока не ясно. Сеть индийских лабораторий INSACOG проводит геномное секвенирование новых штаммов и выясняет, смогут ли вакцины от них защищать, сообщил Гулерия.

По его словам, ближайшие 6-8 недель будут иметь решающее значение в том, будет ли в Индии введен новый локдаун.

Помимо Индии, случаи нового штамма выявлены еще в 11 странах, сообщает CNBC. Это Британия, США, Канада, Португалия, Япония, Непал, Польша, Швейцария, Турция и Россия.

ВОЗ осведомлена о мутации K417N, сообщила официальный представитель организации Мария ван Керхове.

«В некотрых дельта вариантах мы видели одной мутацией больше, в других - одной мутацией меньше. Мы изучаем их все», - сказала она.

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