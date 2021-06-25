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В Великобритании призвали внести в санкционный список олигарха Гуцериева

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  • 25.06.2021, 12:34
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В Великобритании призвали внести в санкционный список олигарха Гуцериева

Российский бизнесмен имеет внушительную долю имущества в этой стране.

24 июня в Палате Лордов Великобритании прошли дебаты по поводу санкций в ответ на нарушение прав человека. Лорд Остин Дадли в своем выступлении подчеркнул, что в санкционный список Великобритании не попал российский бизнесмен Михаил Гуцериев.

— Это упущение — большая потерянная возможность, потому что Гуцериев имеет внушительную долю имущества в Великобритании, — сказал Остин Дадли.

Его поддержала баронесса Кеннеди из Шоус:

— У меня вызывает недоумение, почему такой человек как мистер Гуцериев, который живет в Белгравии (элитный район в Лондоне — прим.) и является кем-то вроде российского экспатрианта, который поддерживает финансово белорусский режим и чей сын занимается бизнесом с сыном Лукашенко, не попал в наш [санкционный] список.

В ответ Граф Кортауна Джеймс Стопфорд сообщил, что в британский санкционный список по Беларуси уже включены более 100 человек.

— Тем не менее пока некорректно строить предположения о том, кто еще может быть в него включен, так как это снизит эффект от включения [в санкционный список].

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