На белорусской границе вводят обязательную платную процедуру 19 25.06.2021, 12:41

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Отказавшихся оплатить не будут впускать в страну.

Уже с 1 июля в пункте пропуска «Новая Гута» на границе с Украиной начнут дезинфицировать весь въезжающий транспорт. Услуга платная. Отказаться можно, но тогда не впустят в Беларусь. Наконец обнародовали документ, описывающий процесс прохождения дезинфекции, сообщает onliner.by.

Эксперимент для начала запланирован на 1 июля — 1 октября. Названная цель — предотвращение распространения заразных болезней человека и животных. Новое правило распространяется на легковые и грузовые машины, а также автобусы, как белорусские, так и иностранные.

Контрмарки

В указе прописано: в случае отказа водителя (владельца) от дезинфекции ТС не будет допущено на территорию Беларуси в «Новой Гуте». Непосредственно услугу будет оказывать ООО «БелГлобалГарант» на основании заключаемых договоров. Договор будет считаться заключенным в надлежащей форме со дня приобретения контрольной марки, подлежащей предъявлению водителем или владельцем ТС в пункте пропуска при въезде в Беларусь. Места продажи марок будут размещены на пункте пропуска. Выглядеть контрмарки будут следующим образом:

При въезде в РБ водителю или владельцу ТС необходимо предъявить контрмарку пограничнику. Тот, в свою очередь, проверяет наличие и целостность контрольной марки, нарушает ее целостность и возвращает предъявителю. Так указано в постановлении Совмина.

После выхода заметки в Госпогранкомитете уточнили: вначале водитель должен купить контрмарку, потом подъехать к пограничникам для контроля. Если марки нет, транспортное средство не подлежит ввозу в РБ. Если марка есть — сначала опять же контроль, потом водителя направят к месту дезинфекции, которое будет расположено за пределами территории пункта пропуска.

Дополнено. Процесс обработки

За неделю до старта эксперимента Минсельхоз обнародовал инструкцию. Приведем самые важные выдержки из нее.

Будут установлены дезбарьеры разных размеров, перед ними — информационные стенды с данными о габаритах ТС, скорости движения, времени и месте, когда водитель должен включить систему вентиляции.

При проведении дезинфекции осуществляется обработка всех наружных поверхностей ТС. Используется дезсредство, разрешенное к применению в РБ.

Перед прохождением через дезбарьер водитель выключает систему вентиляции и кондиционирования в салоне, закрывает окна и двери.

При проведении дезинфекции водитель и пассажиры не выходят из ТС.

При прохождении ТС через дезбарьер дезинфекционное оборудование активируется и отключается в автоматическом режиме.

Система вентиляции и кондиционирования может быть приведена в действие при выезде из дезбарьера после пересечения соответствующего информационного стенда.

В случае вынужденной остановки транспортного средства под дезбарьером оператор прекращает дезинфекцию и предпринимает меры для устранения препятствий в работе дезбарьера.

Водитель негабаритного ТС останавливается до въезда в дезбарьер и уведомляет оператора о прибытии. Оператор направляет его в специальный дополнительный проезд, где осуществляет дезинфекцию днища — в авторежиме, остального кузова — в ручном.

Результаты эксперимента предполагается проанализировать до 1 ноября и внести предложения об обязательной дезинфекции в других пунктах пропуска.

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