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Из рода Шойгу: как устроен бизнес, приносящий миллиарды семье нового лидера «Единой России»

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  • 25.06.2021, 12:55
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Из рода Шойгу: как устроен бизнес, приносящий миллиарды семье нового лидера «Единой России»

«Открытые медиа» рассказали о делах младшей дочери министра обороны РФ.

Издание "Открытые медиа" опубликовало в пятницу расследование о бизнес-связях дочери министра обороны России Сергея Шойгу, недавно возглавившего федеральный список партии "Единая Россия" на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму.

Как утверждается в расследовании, родственники Шойгу "организовали многомиллиардный бизнес с помощью российского бюджета и связей министра", а выручка компаний, связанных с семьей министра обороны, по данным "Открытых медиа", за прошлый год достигла 3 млрд рублей.

Основное внимание в тексте уделено бизнес-проектам младшей дочери министра обороны, 30-летней Ксении Шойгу. Утверждается, в частности, что у нее есть совместные проекты с бизнесменами из окружения президента Владимира Путина. Так, по данным "Открктых медиа", компания Ксении Шойгу с помощью друга президента Геннадия Тимченко за три года заработала более 2 млрд рублей на государственных стройках; структуры Ксении Шойгу привлекли зятя главы Росгвардии Виктора Золотова к проекту строительства в Кронштадте; проекты патриотического воспитания, к которым имеет отношение дочь Шойгу, привлекают средства из бюджетов Москвы, Московской области и Петербурга, а также ВТБ и "Газпрома". Рассказано в расследовании и о других бизнес-проектах родственников Шойгу, в частности связанных с высокими технологиями и с инфраструктурой Северного морского пути. "Почти все деловые партнеры Ксении — друзья и хорошие знакомые ее отца. Через папу Ксения Шойгу познакомилась и со многими заместителями министра обороны, которые теперь помогают ее проектам" - констатируют "Открытые медиа".

В тексте также рассказано о недвижимости семьи Шойгу, в том числе о нескольких объектах, которые родственники министра продали недавно.

Сергей Шойгу занимает высокие посты в правительстве России уже 30 лет, министр обороны - с 2012 года. Первую пятерку списка "Единой России" он возглавил по инициативе президента Владимира Путина.

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