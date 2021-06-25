Внутренние долги «флагманов» Беларуси побили исторический рекорд 25.06.2021, 13:02

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Среди отраслей промышленности «лидируют» предприятия и пищепрома.

Чиновники собрали информацию, сколько должны друг другу белорусские предприятия. Размер задолженности оказался беспрецедентно огромным, пишут banki24.by.

Обязательства предприятий внутри страны отражают внутренняя кредиторка и дебиторка. Это размер задолженности белорусских предприятий перед партнерами (кредиторка) и долг партнеров перед самими предприятиями (дебиторка).

На 1 мая 2021 года внутренняя кредиторка составила 52,2 млрд BYN. Это максимальное значение за весь период замеров по принятой в стране методике.

С начала года внутренняя кредиторка увеличилась на 7,8%. Сравните: за полный 2020 год размер задолженности вырос на 11,8%.

Первое место по сумме накопленной кредиторки заняла промышленность. На отчетную дату ее обязательства составили 20,8 млрд BYN.

С начала 2021-го обязательства промышленности выросли на 18,3% при том, что за весь 2020-й увеличились на 10,2%.

Среди отраслей промышленности по объему внутренней кредиторки лидируют флагманы энергетики (4,346 млрд BYN), пищепрома (3,476 млрд BYN), а также производители неметаллических минеральных продуктов (3,174 млрд BYN). За пределами промышленности крупную кредиторку показали сельское хозяйство (9,356 млрд BYN), строительство (4,629 млрд BYN), оптовая торговля (2,815 млрд BYN), розничная торговля (5,032 млрд BYN), транспорт (2,257 млрд BYN).

Внутренняя дебиторка также достигла максимального размера за всю историю измерений — 38,8 млрд BYN. С начала 2021 года она выросла на 3,4%.

Заметно, что внутренняя дебиторка по всем флагманам заметно меньше внутренней кредиторки. Это может значить, что реальный сектор на чистой основе является должником у финансового. Как и в случае с кредиторкой, первое место по объему дебиторки занимает промышленность (18,7 млрд BYN).

С начала 2021 года задолженность дебиторов перед промышленниками выросла на 4,9%. Внутри промышленности наибольшие обязательства сложились перед флагманами пищепрома (5,155 млрд BYN), энергетики (3,341 млрд BYN) и машиностроения (1,716 млрд BYN).

Вне промышленности значительную дебиторку показали крупные и средние предприятия сельского хозяйства (1,753 млрд BYN), строительства (2,275 млрд BYN), оптовой торговли (4,501 млрд BYN), розничной торговли (1,925 млрд BYN), транспорта (2,283 млрд BYN).

Качество внутренней дебиторки в целом хуже, чем у кредиторки. Доля просрочки по дебиторке на 1 мая достигла 18%, а по кредиторке — 12,9%.

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