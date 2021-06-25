Байден и Конгресс договорились об инвестициях в инфраструктуру США на $1,2 триллиона 25.06.2021, 13:10

ДЖО БАЙДЕН

Львиная доля инвестиций пойдет на мосты, автобаны и аэропорты.

Амдинистрации президента США Джо Байдена удалось согласовать с обеими партиями в конгрессе план инвестиций в инфрастурктуру общим объемом 1,2 триллиона долларов.

Программа, которую Байден анонсировал сразу после избрания, оказалось почти вдвое скромнее, чем изначально запрошенные Белым домом 2,2 триллиона долларов.

Новый расходов в плане итого меньше - 579 млрд долларов, сообщает CNN со ссылкой на проект документа.

Из этой суммы 312 млрд долларов будет инвестировано в строительство транспортной инфраструктуры, включая мосты, автобаны, аэропорты, общественный транспорт и железные дороги.

Оставшиеся 266 млрд пойдут на прочие проекты, самые крупные из которых - водная инфраструктура (55 млрд долларов), модернизация сетей широкополосного интернета (66 млрд долларов) и инвестиции в электроэнергетику (73 млрд долларов).

Изначально Байден запрашивал 2,2 триллиона долларов с перспективой расширения плана до 6 триллионов на 10-летнем горизонте, рассчитывая оплатить его за счет первого крупного повышения налогов в США с администрации Билла Клинтона.

Но эти идеи демократической администрации остались подвешенными в воздухе. Согласованная сделка не предполагает увеличения налоговой нагрузки.

Финансировать ее планируется за счет сокращения налогового разрыва, то есть повышения собираемости, а также перенаправления не потраченных денег, выделенных на борьбу с Covid-19.

Байден, заявляя о сделке, подчеркнул, что США должны конкурировать с автократическими режимами, объявившими о масштабных стройках, чтобы поддержать экономику после пандемии.

«Автократы вкладывают огромные средства. И один из главных вопросов: могут ли демократии конкурировать с автократическими субъектами в 21 веке?» - задался вопросом Байден.

И сам же ответил: «Мы должны двигаться, и двигаться быстро. Это соглашение сигнализирует миру о том, что мы можем работать, добиваться желаемого результата и достигать чего-то значимого».

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