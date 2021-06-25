В Минске на проспекте Независимости открытым пламенем горел автомобиль

В Минске на проспекте Независимости открытым пламенем горел автомобиль3
- 25.06.2021, 13:36
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Видеофакт.
Сегодня утром на столичном проспекте Независимости загорелся автомобиль Citroen
По словам читателей tut.by, автомобиль пытались потушить проезжавшие мимо водители. Они израсходовали около 10 огнетушителей, но справиться с огнем так и не смогли. Возгорание ликвидировали работники МЧС.
Утром 25 июня на столичном проспекте Независимости загорелся Citroen— TUT.BY (@tutby) June 25, 2021
По словам читателей, автомобиль пытались потушить проезжавшие мимо водители. Они израсходовали около 10 огнетушителей, но справиться с огнем так и не смогли. Возгорание ликвидировали работники МЧС. pic.twitter.com/1G9UNSnJjr