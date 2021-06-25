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В Минске на проспекте Независимости открытым пламенем горел автомобиль

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  • 25.06.2021, 13:36
  • 3,708
В Минске на проспекте Независимости открытым пламенем горел автомобиль

Видеофакт.

Сегодня утром на столичном проспекте Независимости загорелся автомобиль Citroen

По словам читателей tut.by, автомобиль пытались потушить проезжавшие мимо водители. Они израсходовали около 10 огнетушителей, но справиться с огнем так и не смогли. Возгорание ликвидировали работники МЧС.

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