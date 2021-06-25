В Минске на проспекте Независимости открытым пламенем горел автомобиль

Утром 25 июня на столичном проспекте Независимости загорелся Citroen



По словам читателей, автомобиль пытались потушить проезжавшие мимо водители. Они израсходовали около 10 огнетушителей, но справиться с огнем так и не смогли. Возгорание ликвидировали работники МЧС. pic.twitter.com/1G9UNSnJjr