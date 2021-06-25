Лидеры ЕС одобрили продление экономических санкций против РФ 2 25.06.2021, 13:39

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Ограничения направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора.

Лидеры ЕС на саммите согласились продлить еще на полгода экономические санкции против России, введенные за аннексию Крыма и дестабилизацию Донбасса.

Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, сообщает "Европейская правда".

"На фоне всех переговоров о выводах саммита по России вчера вечером лидеры ЕС также дали зеленый свет для продолжения на шесть месяцев экономических санкций против России за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины. Санкции сохраняются уже семь лет", - написал он.

amid all the talks about the #EUCO conclusions on #Russia last night, the EU leaders also gave green light to prolong by 6 months the economic sanctions on Russia over the annexation of #Crimea & support of separatists in eastern #Ukraine. they have been holding for 7 years now — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 25, 2021

Санкции были введены в 2014 году за дестабилизирующие действия России против Украины и направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора РФ, а также на сферу товаров двойного назначения.

С тех пор ЕС каждые полгода продолжает ограничения из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений Россией.

Последний раз Совет ЕС продлил экономические санкции против России 17 декабря 2020 года.

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