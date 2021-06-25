Диетолог назвала лучшее время для мороженого 25.06.2021, 13:40

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Лучший вариант — есть сорбеты.

Врач-диетолог Тамара Прунцева рассказала, в какое время суток лучше всего есть мороженое. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам Прунцевой, важно время употребления мороженого и размер порции. «Если у человека нормальный вес, и у него присутствуют достаточные физические нагрузки, съесть стаканчик мороженого в качестве второго завтрака — неплохой выбор в жару», — отметила диетолог. Она добавила, что съеденная на ночь большая порция мороженого, даже низкокалорийного, — «совсем другое дело», поэтому лучше отказаться от десерта вечером.

Диетолог советовала не съедать больше 200 граммов мороженого в неделю. Если увеличить порцию — есть риск получить ЛОР-патологии и нанести вред не только горлу, но и связкам.

Прунцева подчеркнула, что, поскольку мороженое является высококалорийным десертом с большим содержанием сахара и жиров, его не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом, избыточной массой тела и с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

По мнению врача, при выборе мороженого лучше отдавать предпочтение вариантам с меньшим количеством ингредиентов в составе. «Не стоит опасаться консервантов или добавок под маркировкой "Е" в составе мороженого. Консерванты добавляются для того, чтобы продукт дольше сохранился, а добавки "Е" — в основном природного происхождения», — считает диетолог.

В качестве самого безвредного варианта десерта Прунцева назвала сорбеты, которые полностью состоят из ягод из фруктов.

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