Секторальный удар может стать для луканомики оглушающим 25.06.2021, 13:51

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Экономика страны оказалась в положении «между плохо, очень плохо и совсем худо».

Новые санкции Евросоюза в отношении режима Лукашенко, которые были утверждены сегодня, носят беспрецедентный характер и могут ударить по целым экономическим секторам — нефтепереработке, производству и транспортировке калия, газотранспортной и банковской сфере, пишут Naviny.by.

По мнению экспертов, если санкции будут применяться даже в облегченном формате, это уже весьма негативно повлияет на экономические отношения в стране, если же в максимально жестком виде, то белорусскую экономику ждет обвал.

Мировое сообщество координирует усилия

21 июня Совет Евросоюза принял четвертый пакет санкций против официального Минска. Новый санкционный список включает 78 физических и восемь юридических лиц. Особенность этого решения ЕС в том, что под ограничения попали несколько видных бизнесменов, которые, по мнению объединенной Европы, «поддерживают режим и получают от него выгоду» — Михаил Гуцериев, Александр Зайцев, Алексей Олексин, Сергей Тетерин, Александр Шатров.

Под санкции попали флагманы белорусской промышленности — МАЗ и БелАЗ, а также предприятия с менее громкими именами, но тесно связанные с приближенными к власти бизнесменами — Sohra Group, Bremino Group, Globalcustom Management, Logex, «Новая нефтяная компания».

Следует отметить, что параллельно Великобритания, США и Канада также расширили свои санкционные списки.

Четвертый пакет санкций и секторальные экономические ограничения ЕС — это реакция на принудительную посадку в Минске самолета авиакомпании Ryanair и арест летевшего этим бортом блогера Романа Протасевича. По мнению еврочиновников, этот инцидент показал, что теперь действия белорусского режима несут прямую угрозу безопасности граждан ЕС.

«Таким образом европейские государства и США защищают своих граждан от актов терроризма, выполняют прямые обязанности перед своими избирателями», — отметила в комментарии для Naviny.by эксперт аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич.

По ее мнению, санкции ЕС «призваны предъявить белорусам истинных получателей доходов от так называемых государственных предприятий, с одной стороны, с другой — уменьшить сами доходы этих бенефициаров и поставить их перед выбором: либо они теряют свое дойное стадо, либо перестают кормить власть и переобустраивают бизнесы, оставаясь в перспективе их собственниками».

Насколько пострадают МАЗ и БелАЗ?

Для МАЗа и БелАЗа, по мнению экспертов, санкционные ограничения, возможно, не станут катастрофичными, но будут достаточно чувствительными.

«БелАЗ-холдинг» занимает 30% мирового рынка карьерных самосвалов большой грузоподъемности, это крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.

По информации пресс-службы предприятия, в первом квартале 2021 года БелАЗ увеличил объемы производства, реализации и экспорта продукции, темп роста продаж приблизился к 153%.

Более 70% экспорта БелАЗа идет в Российскую Федерацию, а вся география поставок насчитывает 18 стран. В их числе есть и страны ЕС — Польша, Бельгия, Эстония, а также солидарные с Евросоюзом в отношении белорусского режима Сербия и Украина.

Основными покупателями грузовой, пассажирской и специальной техники МАЗа также являются Россия и страны СНГ, но продукция продается еще в страны Африки, Латинской Америки, Ближнего и Дальнего Востока, Средней и Юго-Восточной Азии.

Для МАЗа и БелАЗа страны Евросоюза не являются экспортным приоритетом, но это важный рынок для приобретения оборудования, технологий, комплектующих и материалов.

Чисто теоретически, отмечают эксперты, можно переориентироваться на китайские комплектующие, но, во-первых, для этого нужно время, а во-вторых — такая замена может поменять характеристики автомобилей, а это наверняка отразится на спросе.

Кроме того, санкции могут осложнить расчеты за технику, которые часто ведутся в долларах и евро. А это уже серьезные проблемы.

Как считает экономист Вячеслав Ярошевич, потери от санкций могут быть более существенными и привести к сокращению ВВП на 5-10%, «если всё будет действительно очень плохо». Впрочем, «может быть оказана поддержка со стороны России и Китая, и это сокращение можно будет нивелировать».

Пятый пакет: удар может оказаться серьезным

Вчера Совет Евросоюза утвердил новый санкционный пакет, который затронет нефтепереработку, производство и транспортировку калийных удобрений, а также табачную отрасль. Такие секторальные экономические меры Европа применит по отношению к Беларуси впервые, и эксперты полагают, что этот удар может оказаться чувствительным.

Разумеется, все будет зависеть от деталей этих санкций: какие именно сектора под них попадут и, главное, какие ограничительные меры будут применяться.

«Например, если говорить о санкциях против калийной отрасли, то на Европу приходится всего лишь порядка 8% от продаж, но можно запретить транзит, а это почти весь экспорт, который идет через Прибалтику. Очень много зависит от конкретики этих санкций, соответственно, воздействие на экономику может быть очень разное. Могу предположить, что в самом легком варианте это будет негативно влиять на экономику, а если они будут в максимально жестком виде, то экономику ждет обвал», — подчеркнул Иосуб.

С ним согласна и Василевич: «Нефть, газ, калийные удобрения и логистические потоки — основа бюджета Республики Беларусь. Потому удар по этим направлениям стал бы оглушающим».

Эксперт не стала делать детальные прогнозы по санкциям, поскольку пока не известны подробности. В любом случае, по ее мнению, сегодня экономика Беларуси оказалась в положении «между плохо, очень плохо и совсем худо».

«Мы в ситуации, когда любой выход сложен: либо медленное гниение в ручном управлении руинами экономики, либо быстрое погружение в кризис. И так, и так нам будет нелегко», — резюмировала эксперт.

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