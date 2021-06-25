Найдено новое подтверждение того, что коронавирус циркулировал в Ухане до декабря 2019 года 1 25.06.2021, 13:54

3,302

Доказательства обнаружил профессор геномных наук из США.

Профессор кафедры геномных наук Вашингтонского университета (США) Джесси Д. Блум обнаружил, что несколько разновидностей коронавируса циркулировали в городе Ухань еще до декабря 2019 года, то есть начала пандемии.

Ученый нашел 13 генетических последовательностей COVID, которые исчезли из научного архива в "цифровом облаке" Google, передает la Repubblica. Всего пропала 241 генетическая последовательность.

Отмечается, что открытие Блума не получило экспертной оценки, то есть критического анализа со стороны других исследователей, однако вызвало большой интерес среди американских ученых.

При этом сама эта находка полностью не подтверждает и не опровергает какой-либо из двух возможных случаев возникновения коронавируса: заражения, произошедшего на рынке в Ухане, или аварии в вирусологической лаборатории. Но анализ 13 генетических последовательностей, возможно, прольет свет на историю с появлением вируса.

Добавим, что все образцы генетических последовательностей были собраны и каталогизированы группой китайских медиков. Затем они были заархивированы в компьютерной базе данных Sequence Read Archive, управляемой Национальной медицинской библиотекой, принадлежащей федеральному правительству США. Потом они исчезли, однако часть была "сохранена" в памяти Google Cloud, откуда Блум ее вытащил.

Отмечается, что данные из американского медицинского архива могли удалить лишь те лица, что их вносили. Поэтому здесь требуется дальнейшее расследование.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».