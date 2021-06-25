Нужно брать инициативу в свои руки!1
- Telegram-канал «Баста!»
- 25.06.2021, 13:58
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Бастуем по малейшему законному поводу.
Не надо ждать часа Х, нужно брать инициативу в своих руки! Надо бастовать сейчас по малейшему законному поводу:
Жарко в цехах и отделах — бастуем!
Нет воды в душевой — бастуем!
Старый ломучий станок — бастуем!
Рост цен опережает рост зарплат — бастуем!
Иначе мы так еще очень долго будем ждать, когда кто-то нам объявит час Х.
Единственный невосполнимый ресурс в нашей жизни — это сама наша жизнь.
Telegram-канал «Баста!»