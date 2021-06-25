Нужно брать инициативу в свои руки! 1 Telegram-канал «Баста!»

25.06.2021, 13:58

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Фото: AFP

Бастуем по малейшему законному поводу.

Не надо ждать часа Х, нужно брать инициативу в своих руки! Надо бастовать сейчас по малейшему законному поводу:

Жарко в цехах и отделах — бастуем!

Нет воды в душевой — бастуем!

Старый ломучий станок — бастуем!

Рост цен опережает рост зарплат — бастуем!

Иначе мы так еще очень долго будем ждать, когда кто-то нам объявит час Х.

Единственный невосполнимый ресурс в нашей жизни — это сама наша жизнь.

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