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Президент Литвы: ЕС обратил внимание на потоки нелегальной миграции из Беларуси

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  • 25.06.2021, 14:21
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Президент Литвы: ЕС обратил внимание на потоки нелегальной миграции из Беларуси
Гитанас Науседа
Фото: DELFI

Белорусский режим намеренно пропускает нелегалов через границу.

Находящийся в Брюсселе президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что лидеры стран Евросоюза (ЕС) обратили внимание на выросшие потоки нелегальной миграции из Беларуси, сообщает Delfi.

"Принципиальный момент был упомянут. В проблеме мигрантов появился не только южный контекст, который был привычным ранее, но и восточный контекст", - сказал журналистам в понедельник утром Г. Науседа после заседания Европейского совета.

"Без всякого сомнения, этот восточный контекст означает именно аспект границы Беларуси и Литвы", - добавил он.

Утвердив заключение по вопросу миграции, Европейский совет осудил "любые попытки третьих стран превратить мигрантов в инструмент для политических целей".

Эта формулировка, которая раньше связывалась только с действиями Турции, пропускавшей мигрантов с Ближнего Востока, теперь актуальна и в контексте действий Беларуси на границе с Литвой, утверждает новостной портал Politico, который пишет об актуальных темах Брюсселя.

Европейский совет также заявил, что изменения маршрутов некоторых мигрантов "вызывают серьезную обеспокоенность и требуют постоянной бдительности и серьезных действий".

Литовские политики утверждают, что белорусский режим намеренно пропускает мигрантов в Литву и называют это частью гибридной войны.

В этом году в Литву из Беларуси нелегально прибыло около полутысячи мигрантов, многие из них - с Ближнего Востока.

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