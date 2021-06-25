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Приближение кульминации

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  • Telegram-канал «Мифиология Беларуси»
  • 25.06.2021, 14:56
  • 6,230
Приближение кульминации

Евросоюз принял санкции в объемах превыше всякого скептицизма.

Они даже, пожалуй, открывают новую страницу в истории санкционной политики ЕС. Доселе секторальные санкции таких масштабов ЕС в отсутствие резолюции Совбеза ООН принимал лишь в крайних случаях масштабного применения властями военной силы в отношении граждан (Сирия, Мьянма).

При этом на степень и массовость белорусских репрессий лета-осени 2020 Евросоюз среагировал весьма умеренными персональными санкциями. Несколько трагикомично, что финальным триггером для столь решительных санкционных мер ЕС послужил относительно бескровный, но очень скандальный инцидент с самолетом Ryanair.

Статьи санкционного решения про запрет на покупку и транзит табачной продукции, калийных удобрений (!) и нефтепродутов (!!), про закрытие доступа на рынки капитала ЕС – это вовсе не про 2,9% падения ВВП, о которых говорил Роман Головченко, а про открытые сценарии намного большего ущерба. Особенно если к этим санкциям присоединится Украина, а не примет все белорусские нефтепродукты на себя – принципиальный вопрос.

Это серьезный толчок к ускорению событий и приближению кульминации, связанной с торгом АГЛ и Кремля насчет нового интеграционного пакта, рисующей две принципиальные развилки для Беларуси и белорусов на ближайшее будущее. Удастся ли им договориться и на каких условиях – про это станет известно намного скорее, нежели то было бы в отсутствие масштабных западных санкций.

Беларусь под властью АГЛ в политическом плане (с точки зрения новой «конституции») ускоренно движется в 1960-е, а в экономическом – в самое начало 1990-х. 14 ноября 1991 Совет министров Беларуси принял постановление N423 «О дополнительных мерах по защите потребительского рынка республики», которое вводило в обращение отрезные купоны для покупки товаров. Тридцатилетний юбилей этого события уже не за горами.

Учитывая пропагандистский военный раж, даты ответных решений типа экспроприации западных компаний наверное будут приурочивать к годовщинам значимых военных событий, как то освобождение Бреста или начало операции «Багратион».

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