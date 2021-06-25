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Израиль вернул масочный режим

  • 25.06.2021, 15:01
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Израиль вернул масочный режим

Он был отменен 15 июня.

Власти Израиля на фоне роста числа заразившихся коронавирусом вновь ввели обязательное ношение масок в закрытом пространстве, со ссылкой на заявление Минздрава сообщила The Times of Israel.

Накануне в стране зарегистрировали более 200 новых случаев заражения COVID-19, что стало максимумом с начала апреля.

Требование носить маски не касается детей до семи лет, людей с медицинскими противопоказаниями, а также тех, кто работает в замкнутом пространстве один или постоянно вдвоем. Не носить маску также разрешили во время занятий спортом.

Власти Израиля отменили масочный режим 15 июня. Однако затем в стране вновь начался рост числа заразившихся коронавирусом. Причиной 70% новых случаев заболевания COVID-19 в стране за последние недели считается индийский штамм, пишет The Times of Israel. В ВОЗ полагают, что этот штамм в два раза более заразный, чем первоначальный, уханьский вариант.

На фоне роста числа заразившихся Израиль также отложил открытие границ для вакцинированных туристов. Власти планируют разрешить им въезд в страну в частном порядке с 1 августа, а не с 1 июля, как ожидалось. «Наша цель сейчас состоит в первую очередь в том, чтобы защитить граждан от штамма «дельта», который бушует в мире. <...> Поэтому мы решили действовать как можно скорее, чтобы не заплатить более высокую цену позже», — объяснил решение премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

С начала пандемии в Израиле выявили 840,4 тыс. заразившихся коронавирусом, следует из данных Минздрава. Умерли от COVID 6,4 тыс. человек.

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