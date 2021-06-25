Успешный белорусский IT-бизнесмен переехал в Лондон

Успешный белорусский IT-бизнесмен переехал в Лондон2
- 25.06.2021, 15:09
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Участники проекта Flo также переезжают в Великобританию.
Сооснователь стартапа Flo (разрабатывающего приложение о женском здоровье) Дмитрий Гурский на своей странице в линкдине сообщил о переезде в Лондон, пишет сайт dev.by.
— На прошлой неделе произошло два важных события. Я переехал жить в Лондон, и мы отпраздновали открытие нашего офиса здесь. Из него захватывающий вид на лондонский Тауэр, офис очень уютный. Теперь в Великобритании 30 участников команды, планируем увеличить ее до 80 человек к декабрю, — сообщил Дмитрий Гурский.
Ранее в компании отмечали, что во Flo работает 300+ человек. В 2020 году к команде присоединились 122 сотрудника, 93 из них — в Минске. В этом году компания планирует нанять 150+ новых сотрудников.