закрыть
25 июня 2021, пятница, 16:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Успешный белорусский IT-бизнесмен переехал в Лондон

2
  • 25.06.2021, 15:09
  • 6,126
Успешный белорусский IT-бизнесмен переехал в Лондон
Дмитрий Гурский

Участники проекта Flo также переезжают в Великобританию.

Сооснователь стартапа Flo (разрабатывающего приложение о женском здоровье) Дмитрий Гурский на своей странице в линкдине сообщил о переезде в Лондон, пишет сайт dev.by.

— На прошлой неделе произошло два важных события. Я переехал жить в Лондон, и мы отпраздновали открытие нашего офиса здесь. Из него захватывающий вид на лондонский Тауэр, офис очень уютный. Теперь в Великобритании 30 участников команды, планируем увеличить ее до 80 человек к декабрю, — сообщил Дмитрий Гурский.

Ранее в компании отмечали, что во Flo работает 300+ человек. В 2020 году к команде присоединились 122 сотрудника, 93 из них — в Минске. В этом году компания планирует нанять 150+ новых сотрудников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Слава героям!
Слава героям! Ирина Халип
Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип