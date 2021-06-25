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Немецкий боксер устроил бой с тенью и стал звездой Сети

  • 25.06.2021, 15:59
Немецкий боксер устроил бой с тенью и стал звездой Сети

Видеохит.

Пес породы немецкий боксер попытался защитить мужчину от его тени. Собака наносила удар за ударом, напрыгивала и пыталась придерживать тень лапой, но та все ускользала и ускользала, пишет «Медуза».

Неясно, почему боксера не устроила именно эта тень — к собственной у него вопросов не было (а может, он ее просто не заметил). В комментариях к видео с псом-защитником уже предложили идею для следующего боя — подраться с той подозрительной собакой в отражении зеркала.

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