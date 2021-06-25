Немецкий боксер устроил бой с тенью и стал звездой Сети
- 25.06.2021, 15:59
Видеохит.
Пес породы немецкий боксер попытался защитить мужчину от его тени. Собака наносила удар за ударом, напрыгивала и пыталась придерживать тень лапой, но та все ускользала и ускользала, пишет «Медуза».
Неясно, почему боксера не устроила именно эта тень — к собственной у него вопросов не было (а может, он ее просто не заметил). В комментариях к видео с псом-защитником уже предложили идею для следующего боя — подраться с той подозрительной собакой в отражении зеркала.