Власти признались в миллионых потерях авиаотрасли Беларуси 10 25.06.2021, 16:25

13,114

Санкции работают.

Ежемесячные потери авиаотрасли Беларуси из-за санкций оцениваются на уровне $ 10.3 миллиона. Об этом заявил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак.

«В целом по авиационной отрасли ежемесячные экономические потери, связанные с санкциями, оцениваются на уровне $ 10.3 миллиона», – сообщил Анатолий Сивак.

По его словам, только вынужденный облет территории Украины повлек за собой увеличение общего времени полета и значительный рост расходов, который за июль-декабрь 2021 года ориентировочно составит около $ 5 млн.

Напомним, страны Запада ввели авиаблокаду Беларуси после того, как Лукашенко захватил самолет Ryanair.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».