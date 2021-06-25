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Власти признались в миллионых потерях авиаотрасли Беларуси

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  • 25.06.2021, 16:25
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Власти признались в миллионых потерях авиаотрасли Беларуси

Санкции работают.

Ежемесячные потери авиаотрасли Беларуси из-за санкций оцениваются на уровне $ 10.3 миллиона. Об этом заявил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак.

«В целом по авиационной отрасли ежемесячные экономические потери, связанные с санкциями, оцениваются на уровне $ 10.3 миллиона», – сообщил Анатолий Сивак.

По его словам, только вынужденный облет территории Украины повлек за собой увеличение общего времени полета и значительный рост расходов, который за июль-декабрь 2021 года ориентировочно составит около $ 5 млн.

Напомним, страны Запада ввели авиаблокаду Беларуси после того, как Лукашенко захватил самолет Ryanair.

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