Лявон Вольский, Naviband и Nizkiz: в Варшаве пройдет фестиваль белорусской музыки
- 25.06.2021, 16:38
Концерт состоится уже завтра.
В Варшаве пройдет «День белорусской музыки», где сыграют одни из самых популярных музыкальных групп нашей страны. В концерте примут участия Nizkiz, Naviband и Лявон Вольский.
Часть денег от продажи билетов будет передана Белорусскому Молодежному Хабу, который помогает белорусам, вынужденным переехать в Польшу.
Дата: 26 июня
Место: Варшава, Прага Центр (улица Шведская 2/4)
Время: 17:30 (двери клуба открываются в 16:00)
Билеты можно приобрести онлайн, также их можно будет купить в кассах в день концерта.