Лявон Вольский, Naviband и Nizkiz: в Варшаве пройдет фестиваль белорусской музыки 25.06.2021, 16:38

Концерт состоится уже завтра.

В Варшаве пройдет «День белорусской музыки», где сыграют одни из самых популярных музыкальных групп нашей страны. В концерте примут участия Nizkiz, Naviband и Лявон Вольский.

Часть денег от продажи билетов будет передана Белорусскому Молодежному Хабу, который помогает белорусам, вынужденным переехать в Польшу.

Дата: 26 июня

Место: Варшава, Прага Центр (улица Шведская 2/4)

Время: 17:30 (двери клуба открываются в 16:00)

Билеты можно приобрести онлайн, также их можно будет купить в кассах в день концерта.

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