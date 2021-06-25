У режима последний шанс начать переговоры о капитуляции 2 Telegram-канал «Ник и Майк»

25.06.2021, 16:43

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Cанкционные меры еще себя проявят самым неожиданным и неприятным для хунты образом.

Итак, тема недели - санкции. Европейский Союз впервые в истории принял секторальные санкции. И первопроходцем стала хунта

Пока госпропаганда продолжает метаться в истерике в поисках подхода к санкциям. Символические персональные - помогали экономике расти, неопределенные секторальные - экономическая война, введенные секторальные - не такие уж страшные, выживем (Северная Корея и Мьянма же выживают).

Вынуждены немного прокомментировать после детального изучения документов ЕС. Санкции введены с 25 июня 2021 года и позволят завершить заключенные контракты. Ну, что же, это Европа, а не Беларусь хунты, в которой действие этого акта в лучших традициях распространилось бы на правоотношения, сложившиеся с 1 января 2021 года. В общем, гуманно и по-европейски.

Теперь пройдемся по секторам. Можно констатировать, что наиболее серьезным ударом прошлись по банкам, а также по страховым и перестраховочным компаниям. Госбанки лишили доступа к европейскому финансовому рынку, так как 90-дневные кредитные линии - дорогой и неэффективный аналог микрозаймов «до зарплаты».

Страхование и перестрахование - вообще интересная штука. Без этих инструментов невозможна ни одна крупная или даже средняя сделка. Так что последствия этой санкционной меры еще себя проявят самым неожиданным и неприятным для хунты образом.

Табачное производство. С учетом того, что Беларусь, по чистосердечному признанию синепалого пирата, завалила Европу контрабандной продукцией, серьезным образом может отразиться только на поставках оборудования для табачного производства (Олексин уже отказался от тендера на производство еще одного завода). Но зато теперь каждая пачка сигарет с белорусским акцизом в Европе будет означать исключительно нелегальное происхождение товара (раньше все же могли быть сомнения).

Нефтепереработка. Для наглядности скажем, что экспорт в ЕС по заблокированным позициям в 2018 году составлял 794 млн евро, в 2019 году - 612 млн, в 2020 году - 303,9 млн. Кстати, кого-то обрадуем, кого-то разочаруем - четыре цифры кода ТНВЭД 2710, включают в себя все подразделы: то есть и бензин, и дизтопливо, и даже авиационные бензины.

Калий и удобрения - самая интересная и противоречивая часть. Здесь оставили «окно для торга» - самая экспортная позиция по калию в европейский бан не попала. Но это пока. Если ничего не поменяется в плане выполнения трех известных условий, то и калий с процентным содержанием чистого вещества в диапазоне 40-62 процента будет добавлен в бан. Особенно если «Беларуськалий» начнет хитрить и продлевать контракты задним числом или снижать процентную долю калия, как уже размечтался Головатый.

Любые провокационные действия хунты (возможные сценарии мы описывали ранее) или введение военного положения, о котором впрямую рассуждают вслед за синепалым террористом люди калибра заместителя Госсекретаря Совбеза, лишь приблизят это время. Полумеры в виде перевода под домашний арест или показательных сьемок в колониях не повлияют на этот процесс никак.

Ну, а пока, на примере калия можно ожидать сюжетов о том, какие эти санкции все же несерьезные и как их легко обойти. Отметим лишь, что бравурная риторика всегда подводит хунту. Окно возможностей сужается. Фактически - это последний шанс начать переговоры о капитуляции.

Тем временем хунта занимается, чем может. Православный атеист проводит «рабочее совещание с духовенством» (сами-то поняли, что написали? Хотя в белорусской современной истории - это, к сожалению, правда. Самые лояльные скоро зарплату из бюджета начнут получать), готовится к двум мероприятиям уже одинакового местечкового масштаба - «Славянскому базару» (с билетами по-прежнему катастрофа; напоминаем про флешмоб) и «Купалью в Александрии». А в перерывах между совещаниями катается на лыжероллерах в Беловежской пуще и устраивает разносы местным руководителям.

Головченко-Ньютон же собрался налаживать почти сожженные мосты и зализывать раны в Казахстане. Что примечательно, снова без Лося. Его и там не ждут.

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