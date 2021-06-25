В Италии заявили, что «Спутник V» никогда не получит одобрения в Европе 7 25.06.2021, 16:53

4,652

Фото: ТАСС

А китайская вакцина не соответствует требованиям по борьбе с пандемией.

Итальянский премьер Марио Драги не исключил, что российский препарат от коронавирусной инфекции «Спутник V» может никогда не получить одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА). Его слова приводит РИА «Новости».

«Мы остановились на отдельных используемых вакцинах и констатировали, что российская вакцина еще не смогла получить и, возможно, никогда не получит одобрения ЕМА, а китайская вакцина, которая не подавала заявки, похоже, не соответствует требованиям по борьбе с пандемией, как показывает опыт Чили», — заявил политик по итогам встречи Европейских лидеров в Брюсселе.

Он объяснил, почему российский препарат не должны одобрить в Европе.

Процедура постепенной экспертизы «Спутника V» проходит в Европейском агентстве по лекарственным средствам с 4 марта. Возникли задержки, поскольку не были соблюдены сроки по подаче запрошенной информации. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что российская вакцина может быть одобрена в течение двух месяцев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».