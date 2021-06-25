Археолог случайно обнаружил древнее поселение на дне Адриатического моря 25.06.2021, 17:13

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Фото: REUTERS/Mate Perica

Ему может быть 6000 лет.

Хорватский археолог Мате Парика изучал спутниковые снимки побережья Хорватии и заметил недалеко от берега нечто необычное.

На снимке со спутника был виден большой мелководный участок на морском дне, выступающий с восточного берега острова Корчула, сообщает «Новое время».

Парика и его коллега решили нырнуть на этом месте и обнаружили то, что, по их мнению, является поселением эпохи неолита примерно 4500 лет до нашей эры, построенным на небольшом участке земли, который был соединен с главным островом узкой полосой.

Пара нашла остатки каменных стен, окружавших поселение, а также инструменты и другие предметы, которыми пользовались жители.

«Мы нашли керамические предметы и кремневые ножи», — сказал он.

Марта Калебота, которая хранит археологическую коллекцию в городском музее Корчулы, сказала, что расположение поселения было очень необычным.

«На данный момент нам неизвестно о подобной находке где-либо еще, чтобы неолитическое поселение было построено на островке, соединенном с узкой полосой земли», — сказала она.

Парика также сказал, что открытие поселения на острове было нетипичным и что находки эпохи неолита в основном делались в пещерах.

«К счастью, этот район, в отличие от большинства частей Средиземного моря, защищен от больших волн, так как множество островов защищают побережье. Это, безусловно, помогло сохранить это место от естественного разрушения», — сказал он.

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