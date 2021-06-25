Байден занялся ядерным разоружением Пхеньяна 1 Виктор Константинов

25.06.2021, 17:25

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Есть ли будущее у корейской стратегии Вашингтона?

Администрация президента США Джозефа Байдена всерьез нацелилась на возобновление диалога с Северной Кореей по ядерной проблематике. Еще в конце мая Байден заявил о своем желании возобновить дипломатический диалог с Пхеньяном. В середине июня американский президент заручился поддержкой лидеров «Большой семерки», призвавших северокорейского лидера Ким Чен Ына вернуться за стол переговоров. А в начале этой недели специальный представитель США по КНДР Сун Ким заявил, что американская сторона готова к встрече с представителями Пхеньяна «где угодно, когда угодно».

В последние месяцы Байден сосредоточил все усилия на внешнеполитическом направлении, где у него две цели: восстановить пошатнувшийся авторитет США как мирового лидера и дистанцироваться от «наследия» Дональда Трампа. С этой точки зрения переговоры с Северной Кореей — не оптимальный выбор. Пхеньян остается слишком непредсказуемым диалоговым партнером, да и Трамп уделял корейской проблематике много внимания, что делает сравнение с ним неизбежным. Но ядерное разоружение — слишком острая и важная проблема, чтобы ее можно было обойти. А самое перспективное для Байдена направление — иранское — пока заблокировано (тут и противодействие израильского лобби, и проблемы с арабскими союзниками, и нежелание новоизбранного президента Ирана Ибрагима Раиси вести диалог с США).

Но делая вынужденный выбор, Байден стремится защитить себя от громких неудач. Его слова о новом подходе, максимально отличном от предыдущего — не риторический прием, а отражение стратегии администрации. В этой стратегии нет типичных для Трампа символических (но лишенных результата) встреч на высшем уровне. Да, американская сторона не исключает возможность саммита. Но ему должна предшествовать масштабная и кропотливая работа дипломатов, и Байден пойдет на личную встречу с Ким Чен Ыном только имея на руках готовый документ с четкими обязательствами КНДР в области ядерного разоружения. Это делает маловероятными скорые результаты корейского трека, но зато защищает американскую администрацию от громкого дипломатического провала, каким стал для Трампа саммит в Ханое в 2019 году.

Другим значительным отличием в подходе администрации Байдена является тесное взаимодействие с международными партнерами. Инициативы Трампа в корейском вопросе были неожиданностью не только для большей части американского истеблишмента, но и для союзников США в регионе. Байден наоборот начал реализацию новой политики в тесном взаимодействии с союзниками после консультаций с Южной Кореей и Японией. Как и во многих других своих внешнеполитических инициативах, Байден стремится выступать в окружении партнеров, что позволит разделить с ними не только успех, но и вероятный провал.

Однако продуманная и осторожная стратегия не гарантирует позитивный результат. Корейская ядерная проблема — застарелая, вплетенная в многочисленные региональные противоречия и конфликты, завязанная на интересы большого числа государств, в том числе враждебных американцам.

Главные риски связаны с позицией Пхеньяна. Ким Чен Ын еще в конце прошлой недели отреагировал на американские предложения о диалоге, приказав готовиться «как к диалогу, так и к конфронтации». Значит стратегия Северной Кореи остается неизменной: навязать оппоненту переговоры, которые северокорейская пропаганда использует как свидетельство значимости КНДР на мировой арене, и добиваться на переговорах снятия части санкций, предоставления экономической помощи в обмен на минимальные уступки со своей стороны. Для Пхеньяна ядерное оружие не только средство сдерживания против США, но и «крючок», на котором можно держать американцев и другие державы, выторговывая себе преференции. Эта стратегия в принципе не предполагает окончательного отказа от ядерного оружия (ведь тогда КНДР утратит единственный рычаг воздействия на мировое сообщество). И она находится в непреодолимом противоречии с целью США на переговорах: полной ликвидацией ядерного оружия на Корейском полуострове. Значит больших прорывов в решении проблемы не будет, а скорый срыв переговоров (даже если их удастся начать) более чем вероятен.

Есть сложности и с другими заинтересованными сторонами. Южная Корея и Япония поддерживают США в стремлении добиться ликвидации северокорейского ядерного оружия, но имеют собственные тактические задачи в переговорах с КНДР. Для Сеула важно возобновление полномасштабного межкорейского диалога как первого шага к объединению Кореи. Если в этом вопросе появится шанс на успех, Сеул умерит свои требования по ядерной повестке и согласится на тактику «малых шагов», что использует Пхеньян.

Япония хочет добиться от Пхеньяна прекращения запусков баллистических ракет в направлении Японии (последний раз пуски были в марте нынешнего года), которые рассматривает как серьезную угрозу национальной безопасности. Кроме того, для правительства Ёсихидэ Суги приоритетом является выяснение судьбы своих граждан, похищенных северокорейскими спецслужбами в 70-е — 80-е годы прошлого века (их использовали для сбора информации и подготовки разведчиков). До сих пор неизвестно, что стало со многими из них, как нет и точных данных об их количестве.

Если Сеул и Токио смогут добиться прорыва в своих «малых» повестках, у Пхеньяна откроются возможности для дипломатического маневра, когда они в обмен на шаги навстречу будут требовать поддержки в диалоге с Вашингтоном.

Непредсказуемым остается и китайский фактор. КНР уже заявил о своем интересе к американским инициативам, значит, в диалоге Вашингтона и Пхеньяна будет фактически участвовать и Пекин. С одной стороны, КНР поддерживал ядерное разоружение КНДР с самого начала международных переговоров по этой проблеме. Более того, Пекин как военный союзник Пхеньяна подтверждал гарантии обороны от атаки со стороны Юга или США, что во многом закрывает проблему безопасности для КНДР. Но, с другой стороны, сегодня уровень противостояния между США и КНР высок как никогда, и поэтому можно ожидать, что Пекин не даст американцам добиться прорыва в корейском вопросе. По крайней мере без учета китайских интересов, без шагов к примирению и признанию зоны интересов КНР в Восточной Азии.

Схожую позицию может занять и Россия (которая, так же как и Китай, против северокорейского ядерного оружия, и тоже против усиления американского влияния в регионе). И хотя сегодня ее влияние в регионе заметно уступает и американскому, и китайскому, для срыва американских усилий (или хотя бы для создания проблем американцам) его хватит.

Так что осторожность, которую демонстрирует Вашингтон, целиком оправдана. Ведь сегодня успехом предприятия станет начало переговоров. Так, чтобы они сразу же не провалились. И любые завышенные ожидания будут работать против такого скромного, но важного результата.

Виктор Константинов, «Зеркало недели. Украина»

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