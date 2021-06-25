Из-за санкций «Динамо-Брест» проведет домашний еврокубковый матч в Грузии 2 25.06.2021, 17:30

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Решение было принято UEFA.

Футбольный клуб «Динамо-Брест» проведет домашний матч с чешским клубом «Виктория» во втором квалификационном раунде Лиги Конференций UEFA 2021/22 в грузинском городе Батуми. Перенос места проведения матча связан с прекращением авиасообщения Европы с Беларусью после захвата самолета Ryanair 23 мая.

Как сообщает пресс-служба клуба, решение о переносе встречи с Викторией на нейтральное поле принято UEFA.

Первый матч «Динамо-Брест» в еврокубковой кампании проведет на выезде на «Дусан Арене» в чешской Плзени 22 июля.

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