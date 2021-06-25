Московский суд отказал в жалобе бойца Алексея Кудина на решение об экстрадиции в Беларусь 3 25.06.2021, 17:22

2,676

Алексей Кудин

В Беларуси его ждет уголовное преследование.

Сегодня состоялся очередной суд по делу многократного чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексея Кудина, пишет «Трибуна».

Московский областной суд отказал в жалобе защитников на решение об экстрадиции в Республику Беларусь. Суд постановил, что ему не угрожают пытки по возвращении, а уголовное преследование не является политически мотивированным.

Напомним, Кудина задержали после акции протеста в Молодечно 10 августа. В бойца стреляли. Отпустили 21 августа, возбудив в его отношении уголовное дело и избрав меру пресечения в виде домашнего ареста. На судебное заседание 19 ноября Кудин не явился. Его жена рассказала, что утром муж сообщил, что уезжает в суд. Больше она его не видела, на телефонные звонки он не отвечал.

После этого судья изменила меру пресечения на заключение под стражу, а Алексея Кудина официально объявили в розыск. 21 января стало известно о задержании Кудина в Москве по запросу белорусских властей. С тех пор он находился под арестом в России, где написал заявление с просьбой предоставить политубежище

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».