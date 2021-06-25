Просто чудо и счастливый случай Антон Орехъ

25.06.2021, 17:40

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Антон Орехъ

Строгость российских законов компенсируется не только необязательностью, но и непонятностью их исполнения.

QR-коды – это забава, которую пытались учинить в столице еще год назад, но тогда по этим кодам в рестораны ходили не долго – кажется, даже вообще не ходили. Но сейчас все должно заработать! А Москва – пример для всей России. Регионы тянутся за столицей. Начинают ей подражать и перенимать всякие затеи. Логично допустить, что от QR-кодов будет зависеть жизнь все большего числа граждан. И тогда цифровизация и передовые технологии во всю мощь столкнуться с аналоговой жизнью и бытом подавляющего большинства соотечественников. Вот Шойгу недавно был в военкомате и не нашел там компьютера.

А если устроить поквартирный обход в рамках какой-нибудь переписи населения, то вы и на дому компьютеров найдете гораздо меньше, чем ожидаешь от крупнейшей державы, живущей в 21 веке. Люди не владеют простейшими цифровыми навыками – особенно пожилые. Но это с одной стороны. А с другой стороны, едва ли не любой государственный цифровой сервис работает через интимное место. Мой ребенок 10 лет отучился в школе и 10 лет одна и та же забава: как попасть в «электронный дневник». Вчера на портале мэра Москвы хотел передать показания счетчиков электроэнергии и не мог найти этот раздел, хотя он ведь всегда там был. Теперь его спрятали куда-то вглубь сайта. А QR-коды понадобятся миллионам людей!

К слову о миллионах. Минцифры пообещало выдать 9 миллионов этих кодов, хотя официально коронавирусом переболели вдвое меньше. Таким образом, по факту признали, что так называемая пневмония по умолчанию тоже была коронавирусом. Но еще несколько миллионов граждан просто ни в какую статистику не попали, хотя имеют антитела. Многих из-за этого и привить немедленно нельзя, но жить им как-то надо. И не только в рестораны ходить, но и просто на работу, где перед начальством поставили задачу обеспечить процент, а начальству наплевать, каким образом его обеспечить. Я уж не говорю о том, что внезапные официальные пики заболеваемости всякий раз совпадают с очередной инициативой властей по ограничениям и контролю, и это идеально ложится в канву тотальной конспирологии, а уж раздача QR-кодов – это просто синоним чипирования, о котором давно предупреждали особо верующие, искавшие «число зверя» и в ИНН, и в СНИЛС, и в новых паспортах.

На наших глазах сталкиваются две стихии. Государственный контролирующий азарт борется с обывательским бесконтрольным шаманизмом. При этом вирусу вообще наплевать на все эти телодвижения. Я вам больше скажу! Вирусу все равно придете вы в фан-зону поболеть неизвестно за кого на чемпионате Европы с кодом или без кода. Но как же людей лишать такой первейшей потребности, как стоять толпой на жаре и смотреть футбол без масок и дистанции? Мы как никогда близко подошли к той черте, за которой нас спасти могут не коды, не приказы, не проценты – а просто чудо и счастливый случай. Пусть нам повезет.

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