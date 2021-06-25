Российская «Транснефть»: У нас нет заявок на поставки на «Нафтан» 3 25.06.2021, 17:55

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фото с сайта cnews.ru

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Заявок от российских нефтяных компаний по транспортировке нефти на НПЗ "Нафтан" на третий квартал нет, сообщил РИА "Новости" советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.

Ранее заместитель гендиректора "Нафтана" по идеологической работе и соцразвитию Сергей Евтушик заявил, что информация в СМИ о прекращении поставок российской нефти на НПЗ является преувеличенной.

По его данным, нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке должен переработать в третьем квартале около 2 миллионов тонн российской нефти.

Заявки отсутствуют

"Я с удивлением ознакомился с заявлениями заместителя генерального директора "Нафтана" по идеологической работе и социальному развитию Сергея Евтушика, что "Транснефть" занимается поставками нефти на заводы и, в частности, на "Нафтан", – сказал пресс-секретарь "Транснефти".

По его словам, "Транснефть" является транспортной компанией, которая работает по заявкам производителей нефти, таких как "Роснефть", "Лукойл", "Газпром нефть", "Татнефть", которые и осуществляют поставки потребителям.

"Поэтому утверждение господина Евтушика, что мы "фигурируем в графике поставок Минэнерго", по меньшей мере свидетельствует о некомпетентности этого спикера", – считает Игорь Демин.

После чего добавил, что "в этом же ключе я трактую сообщения другого заместителя генерального директора НПЗ Сергея Алтухова о планах поставок на завод в третьем квартале около 2 миллионов тонн российской нефти".

"На третий квартал у нас нет заявок от российских нефтяных компаний по транспортировке нефти на НПЗ "Нафтан", – резюмировал пресс-секретарь российской транспортной компании.

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