Ученые: В ДНК людей нашли свидетельства древней эпидемии коронавируса 25.06.2021, 18:13

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Коронавирус уже атаковал человечество 20 тысяч лет назад.

Ученые заявили о том, что 20 тысяч лет назад в Восточной Азии могла бушевать эпидемия коронавируса. Свидетельства этого сохранились в ДНК современных жителей Китая, Японии и Вьетнама, сообщает Science alert (перевод — zn.ua).

Сейчас мы живем во времена пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Но эпидемии случались на Земле и раньше. Так, одной из наиболее известных является эпидемия испанского гриппа 1918-20 годов, были также эпидемии азиатского гриппа 1957-58 годов и гонконгского гриппа 1968-69 годов. Но исторические данные о вспышках заболеваний, которые вызывают вирусы, достигают тысяч лет назад.

Во время древних миграций, когда наши предки расселялись за пределами Африки, они сталкивались с новыми патогенами. Как и другие изменения окружающей среды, такие патогены приводили к появлению мутаций, которые помогли нашим предкам выжить. Такие адаптации могут включать физиологические или иммунологические изменения, которые усиливают сопротивление вирусам или снижают вред болезни для организма.

В ходе нового исследования ученые решили выяснить, оставили ли древние коронавирусы какие-либо следы в нашей популяции. Помимо выявления исторических вспышек коронавируса, эта информация может дать новое понимание генетической основы коронавирусной инфекции и того, как эти вирусы вызывают заболевания у современного человека.

Вирусы — простые существа, но их простая биологическая структура означает, что они не могут воспроизводиться независимо. Вместо этого они должны вторгаться в клетки других организмов и захватывать их молекулярные механизмы. Это включает присоединение и взаимодействие со специфическими белками, которые называются вирусными взаимодействующими белками (VIP).

Проанализировав геном более 2500 людей из 26 популяций со всего мира, ученые выделили адаптации в 42 генах человека, которые кодируют VIP. Такие сигналы присутствовали только в пяти популяциях, все из которых живут в Восточной Азии. То есть, предки современных жителей Восточной Азии уже сталкивались с коронавирусами 25 тысяч лет назад.

Дальнейшие исследования показали, что эти VIP-сигналы в первую очередь экспрессируются в легких, ткани которых наиболее подвержены негативному влиянию COVID-19. Кроме того, эти сигналы напрямую взаимодействуют с вирусом SARS-CoV-2, который ответственен за нынешнюю пандемию.

Другие независимые исследования также показали, что мутации в генах VIP могут влиять на тяжесть симптомов COVID-19. Кроме того, несколько генов VIP либо в настоящее время используются в качестве мишеней для лечения COVID-19, либо проходят с этой целью клинические испытания.

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