Путин и крымский миф 2 Виталий Портников,Крым.Реалии

25.06.2021, 18:28

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Виталий Портников

Фото: facebook.com

Хозяин Кремля боится Украины, как эффективного современного государства, которое решит вопрос о европейской интеграции.

В статье, посвященной 80-летию нападения нацистской Германии на Советский Союз, президент России Путин продолжает множить российские мифы о взаимоотношениях России и Запада, политической ситуации в Украине, российско-украинских отношениях, Майдане и, конечно же, о Крыме.

Путин утверждает, что «отделение» Крыма от Украины – прямой результат «государственного переворота», устроенного в Киеве Соединенными Штатами. Не буду тут полемизировать с утверждением о том, что американцы, которых Кремль годами использует для культивирования образа очередного врага России, устроили переворот в Украине. По-моему, это все же фраза не для немецкой аудитории, для которой была подготовлена статья Путина, а как раз для россиян.

Но «отделение» Крыма не было следствием того, что происходило на Майдане. Конечно, среди крымчан были приверженцы самых разных политических взглядов. Были сторонники перемен – вот почему сам я видел со сцены Майдана флаги с надписями «Ялта» или «Севастополь». Были противники Майдана, которые, вероятно, не понимали, что происходит в Киеве. А были и противники Майдана, которые вместе с тем не воспринимали президента Виктора Януковича – прежде всего за то, что глава государства установил в Крыму власть собственных ставленников. Словом, обычная для Украины – и необычная для России – политическая разноголосица.

Но сама политическая ситуация в автономии и в дни Майдана, и после него оставалась достаточно спокойной – куда более спокойной, чем в других украинских регионах, которые ни от кого не отделялись.

Да и Крым не отделялся. Просто в последние дни Майдана на полуострове начала разворачиваться тщательно подготовленная российскими спецслужбами операция, целью которой была оккупация Крыма. И да, эта оккупация была следствием Майдана только в том смысле, что нежелание президента Виктора Януковича решить возникший кризис политическими средствами – нежелание, поддерживавшееся и подогревавшееся Кремлем – привело к фатальному ослаблению институций Украинского государства, позволившему эту спецоперацию осуществить. Так что, если уж пользоваться терминами Путина, причиной отделения Крыма был вовсе не Майдан, а, уверен, настойчивая работа по ослаблению Украины, которая осуществлялась руководством России в дни Майдана. Осуществлялась в том числе, вероятно, и с целью оккупировать Крым.

Участники протестов в Киеве и других городах Украины в 2013-2014 годах выступали за то, чтобы их страна была эффективным современным государством, которое решит вопрос о европейской интеграции. Именно такая Украина, видимо, не устраивала Путина и именно строительству такой Украины он пытался помешать в дни аннексии Крымского полуострова.

И является весьма символичным, что Путин напоминает о пропагандистском мифе Кремля как раз в дни годовщины одного из поворотных событий Второй Мировой войны. Потому что нацизм тоже отказывал народам в праве на самостоятельный выбор и объяснял свои территориальные захваты провокациями правительств других стран против этнического немецкого меньшинства или самой Германии. Путин, в сущности, не изобрел ничего нового.

Виталий Портников, Крым.Реалии

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