закрыть
25 июня 2021, пятница, 19:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Что изменится с 1 июля

2
  • 25.06.2021, 18:33
  • 8,762
Что изменится с 1 июля

Нас ждет рост цен и изменения в обмене валют.

К каким изменениям готовиться белорусам читайте в обзоре «Кур'ера».

Изменится порядок обмена валют

С 9 июля вступает в силу постановление, которое регламентирует проведение валютных операций. Например, при передаче денег кассиру клиент даёт согласие на условия операции, отображённые на табло. И если курсы валют изменятся после передачи денег, операция будет проводиться по курсу, действовавшему до корректировок данных.

Юридическим лицам разрешат рассчитываться наличными белорусскими рублями с другими юридическими лицами — нерезидентами страны (если речь идёт о сумме до 2900 рублей).

Кроме того, Нацбанк получает право запретить продажу и покупку валюты или ввести налог на неё. В нормативном документе прописано, что единственным поводом для такого шага может стать «угроза экономической безопасности».

С 9 июля без специального разрешения Нацбанка наши граждане смогут покупать недвижимость и акции за рубежом, становиться учредителями предприятий там. Нужно будет только уведомить Нацбанк, ранее требовалось разрешение.

Принудительный сбор для должников

С 15 июля вводится минимальный принудительный сбор для должников в Беларуси.

По информации Минюста, базовое правило определения размера сбора не изменится. Вместе с тем установлен его минимальный размер, который не зависит от суммы задолженности. Размер принудительного сбора останется на прежнем уровне. Он по-прежнему составляет 10% суммы. Но его минимальный размер не может быть менее 0,5 базовой величины.

Ограничивать в праве управления транспортом будет судебный исполнитель

Согласно изменениям, внесённым в Закон Республики Беларусь «Об исполнительном производстве», которые вступят в силу с 15 июля 2021 года, из компетенции суда в компетенцию судебного исполнителя переходят полномочия для принятия мер по обеспечению исполнения исполнительного документа в виде временного ограничения права должника-гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, на управление механическими транспортными средствами, моторными маломерными судами и права на охоту.

Временное ограничение права на выезд из Республики Беларусь остаётся в компетенции суда.

Станет больше рычагов влиять на рекламу

С 8 июля вступают в силу изменения, внесённые в Закон «О рекламе».

Среди наиболее важных новшеств закона, которые касаются белорусских обывателей, следующие:

- становление обязанности рекламодателя и рекламораспространителя прекратить доставку рекламы в почтовый ящик по первому требованию его владельца;

- запрет на доставку рекламных материалов похоронных бюро в абонентские почтовые шкафы или индивидуальные почтовые ящики (за исключением печатных СМИ, содержащих рекламу) без получения предварительного согласия владельцев данных почтовых ящиков (в письменной или электронной форме;

- введение запрета на рекламу нетабачных никотиносодержащих изделий и жидкостей для электронных систем курения, за исключением рекламы на сайтах их производителей и импортёров;

- запрет на распространение рекламы по телефону без получения предварительного согласия абонента на получение рекламы. Такое согласие должно быть оформлено в письменной или - запрет на превышение уровня звука рекламы и сообщения о её последующей трансляции над уровнем звука транслируемой программы, которая прерывается рекламой.

Сигареты подорожают

С 1 июля в Беларуси традиционно подорожают сигареты, но не всех марок и производителей.

Подорожание коснётся многих марок, судя по опубликованному МНС документу. Вырастут цены на сигареты фабрик «Неман», «Табак-инвест» и импортёра «Беларусьторг». «Интер Тобакко» повышать цены не будет.

Цены на сигареты вырастут в среднем на 5−15 копеек в зависимости от марки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Слава героям!
Слава героям! Ирина Халип
Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип