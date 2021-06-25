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Мощный торнадо пронесся по Чехии: деревни частично сравняло с землей

  • 25.06.2021, 18:41
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Мощный торнадо пронесся по Чехии: деревни частично сравняло с землей
фото: Getty Images

Есть погибшие и более сотни раненых.

По меньшей мере пять человек погибли и более сотни получили ранения в результате торнадо, пронесшегося по юго-востоку Чехии. Мощный торнадо опустошил целые районы нескольких населенных пунктов, передает ВВС.

Спасатели оказывают пострадавшим экстренную помощь и ищут людей под завалами.

В пострадавших районах объявлена чрезвычайная ситуация.

По данным полиции в Южно-Моравском крае, граничащем со Словакией и Австрией, разрушены сотни домов. Еще тысячи домов остались без газа и электричества, общественный транспорт парализован. Перебои с транспортом коснулись в основном автобусов, а также железнодорожной линии Бржецлав-Годонин.

Ветер, скорость которого достигала 267-322 км/ч, сравнял с землей часть города Годонина и части близлежащих сел - Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес и Микулчице, сообщила журналистам представитель службы скорой помощи Гедвика Кропачкова.

фото: HELMUT FOHRINGER

"К сожалению, мы можем подтвердить, что есть и жертвы, но точного числа я не могу вам сказать," - цитирует Кропачкову агентство Франс пресс. Она уточнила, что число жертв, вероятно, не будет исчисляться десятками.

С различными травмами в больницу было доставлено несколько десятков человек, по меньшей мере 10 из них находятся в тяжелом состоянии.

Судя по видеокадрам, размещенным очевидцами в соцсетях, наиболее пострадавшие районы выглядят как после бомбежки.

По словам заместителя мэра Марека Бабиша, половина деревни Грушки сравнялась с землей. С деревенских домов срывало крыши, ветер переворачивал автомобили и вырывал с корнем деревья. На постройки обрушился град размером до 10 сантиметров, пишет газета Lidove Noviny.

Ураган и град повредили крышу и окна дворца в городе Вальтице, расположенном в Южноморавском крае. Град был размером с теннисный мяч.

На скоростной магистрали Прага - Братислава неподалеку от пострадавших населенных пунктов из-за поваленных деревьев и опор линий электропередач образовался транспортный затор длиной более 50 км в обоих направлениях.

фото: HELMUT FOHRINGER

В общей сложности около 78 тыс. домовладений в Чехии остались без электричества.

На помощь чешским спасателям для устранения последствий катастрофы пришли военные, а также спасатели из Австрии и Словакии. Глава МВД Чехии Ян Гамачек написал в "Твиттере", что его ведомство направило в регион подразделения спасателей со всей страны.

Власти предлагают пострадавшим первоначальную компенсацию в размере около 2,7 тыс. долларов. Идет дальнейший сбор помощи пострадавшим.

фото: HELMUT FOHRINGER

В Старом Свете торнадо на самом деле не такая уж и редкость, как принято думать: в год на континенте их происходит около сотни.

Спасатели завершили поиск людей в руинах домов Моравска-Нова-Вес.

"Все объекты были обследованы. Никого не нашли. Наша деятельность сейчас сосредоточена на ликвидационных работах, то есть на устранении упавших деревьев и поврежденных электрических столбов", - сказал Мартин Кавка, представитель пражской пожарной команды.

фото: AFP via Getty Images

Откуда в Чехии торнадо?

В Старом Свете торнадо на самом деле не такая уж и редкость, как принято думать: в год на континенте их происходит около сотни. Точные оценки, впрочем, разнятся, а некоторые из них остаются незамеченными, потому что происходят далеко от городов и сел.

Торнадо отмечаются на всех континентах нашей планеты, кроме Антарктики - и даже там это атмосферное явление теоретически возможно.

Но чаще всего они происходят на территории США - в среднем там наблюдается больше тысячи торнадо в год. Там же они и самые разрушительные.

Идеальные условия для них создают горный ландшафт и близость к влажному и теплому Мексиканскому заливу. Благодаря им возникают особые грозовые облака-суперъячейки. А из них рождаются торнадо.

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