Медики назвали семь привычек, которые помогут сохранить здоровье печени 2 25.06.2021, 18:58

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Печень — это настоящая маленькая электростанция нашего организма.

По разным данным, от трети до половины взрослых людей за свою жизнь столкнутся с теми или иными болезнями печени. К сожалению, некоторые болезни обусловлены генетическими факторами и мы практически никак не можем повлиять на риск их развития. Но другие болезни – и в первую очередь ожирение печени, самый распространенный недуг, поражающий этот орган – поддаются профилактике. Нealthinfo.ua рассказывает, какие простые привычки могут помочь защитить наше здоровье и существенно уменьшить риск болезней печени.

Пить кофе

Обширное исследование, которое проводилось специалистами Американского фонда печени, подтвердило: существует прямая зависимость между регулярным употреблением кофе и снижением риска рака печени. У тех участников исследования, которые пили кофе каждый день, ученые отмечали более медленное образование рубцовой ткани – фиброза. Более того, употребление кофе помогало замедлить распространение рака печени и даже гепатита С. Так что если вы заботитесь о здоровье печени, пейте кофе – но только натуральный!

Отказаться от трансжиров

Один из самых опасных ингредиентов в любых продуктах – трансжиры. Они повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видом рака, а также ожирения печени. Лучше увеличить в своем рационе дозу продуктов, содержащих полезные ненасыщенные жиры – рыбы, орехов, семян, растительных масел.

Есть больше ягод

Ягоды, особенно красные и черные, богаты антиоксидантами. Как полагают некоторые исследователи, антиоксиданты, которые мы получаем с пищей, помогают печени «обезвреживать» опасные и вредные вещества, которые попадают в организм с алкоголем или другими не полезными продуктами и напитками. Кроме того, антиоксиданты уменьшают воспалительные процессы и увеличивают активность ферментов печени.

Отказаться от алкоголя

Очевидный совет, который мы тем не менее, не можем не вспомнить. Нет безопасной дозы алкоголя, даже небольшое его количество опасно для печени. Особенную осторожность стоит соблюдать тем, у кого были проблемы с алкоголизмом в прошлом или близкие родственники страдали от болезненного пристрастия к алкоголю.

Больше двигаться

Аэробные нагрузки – бег, езда на велосипеде, плавание, игра в теннис или бадминтон – полезны не только для сердца и сосудов, но и для нашей печени. Врачи говорят, что даже если у вас есть небольшое воспаление печени, регулярные занятия спортом способны уменьшить его или даже вовсе вылечить.

Беречь здоровье зубов

Посещение стоматолога дважды в год и своевременное лечение болезней зубов и десен – еще одна привычка, необходимая для здоровья печени. Есть ряд исследований, которые подтверждают прямую связь между кариесом или болезнями десен и повышенным риском болезней печени.

Регулярно проходить обследование

После 40 лет стоит проверять здоровье печени ежегодно – даже в том случае, если среди ваших ближайших родственников не было случаев рака печени или других болезней этого органа. Многие болезни (в первую очередь, конечно, рак) лучше всего поддаются терапии, если были обнаружены на ранних стадиях – поэтому важно проверять свое здоровье и проводить регулярные обследования, даже если вас не беспокоят никакие неприятные симптомы.

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