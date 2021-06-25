Нуланд назвала Лукашенко бандитом и анонсировала секторальные санкции США против режима 7 25.06.2021, 19:12

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Виктория Нуланд

Америка вслед за ЕС планирует ввести секторальные санкции в отношении белорусского узурпатора.

США в вопросе санкций против Беларуси попытаются сравняться с Евросоюзом, который ввел секторальные экономические ограничения, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, пишет сайт ria.ru.

"ЕС идет на один шаг впереди, введя секторальные санкции против белорусской экономики и тех сфер, от которых зависит Лукашенко. Мы попытаемся сравняться в этом", - сказала Нуланд в ходе онлайн-семинара Американского совета по Германии.

Она назвала белорусского узурпатора бандитом. "Лукашенко доказал, что он бандит не только в своей стране, но и международного масштаба", - заявила Нуланд.

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