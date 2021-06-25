закрыть
25 июня 2021, пятница, 19:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Нуланд назвала Лукашенко бандитом и анонсировала секторальные санкции США против режима

7
  • 25.06.2021, 19:12
  • 4,450
Нуланд назвала Лукашенко бандитом и анонсировала секторальные санкции США против режима
Виктория Нуланд

Америка вслед за ЕС планирует ввести секторальные санкции в отношении белорусского узурпатора.

США в вопросе санкций против Беларуси попытаются сравняться с Евросоюзом, который ввел секторальные экономические ограничения, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, пишет сайт ria.ru.

"ЕС идет на один шаг впереди, введя секторальные санкции против белорусской экономики и тех сфер, от которых зависит Лукашенко. Мы попытаемся сравняться в этом", - сказала Нуланд в ходе онлайн-семинара Американского совета по Германии.

Она назвала белорусского узурпатора бандитом. "Лукашенко доказал, что он бандит не только в своей стране, но и международного масштаба", - заявила Нуланд.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Слава героям!
Слава героям! Ирина Халип
Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип