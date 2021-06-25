Укладка газопровода Baltic Pipe в Балтийском море начнется на днях 25.06.2021, 19:24

Газопровод позволит транспортировать газ из Норвегии на рынки Дании и Польши, а также потребителям в соседних странах.

Уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Пётр Наимский заявил в Сейме, что прокладка газопровода Baltic Pipe идет в соответствии с графиком, передает «Польское радио».

Уже проложен газопровод по дну моря, соединяющий норвежскую газотранспортную систему на норвежском шельфе с Данией. На датском участке работа ведется в нескольких местах.

Пётр Наимский заверил, что строительство газопровода Baltic Pipe будет завершено к 1 октября 2022 года: «Прокладка участка на дне Балтийского моря должна начаться в течение нескольких недель и закончиться нынешней осенью».

Газопровод Baltic Pipe позволит транспортировать газ из Норвегии на рынки Дании и Польши, а также конечным потребителям в соседних странах. В то же время это позволит транспортировать газ из Польши в Данию.

Проект реализуется польским газотранспортным оператором Gaz-System и датским оператором газотранспортной системы Energinet.

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