Самолет «Белавиа», нарушив запрет, пролетел над Латвией? 12 25.06.2021, 19:26

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Белорусы обратили внимание на маршрут авиарейса B28905 «Минск-Анталья».

Читатель tut.by обратил внимание на маршрут авиарейса B28905 «Минск-Анталья», который прямо сейчас совершает «Белавиа».

Самолет по какой-то причине отправился не сразу по направлению на Брянск, как это было 18 или 22 июня, а полетел в сторону Глубокого и Браслава. После этого, судя по данным сервиса flightradar24, лайнер пролетел над Латвией, затем направился в сторону Великих Лук, Смоленска, Брянска и последовал по привычному маршруту. С чем может быть связан сегодняшний маршрут этого рейса, пока неизвестно.

Напомним, Латвия еще в конце мая ввела ограничения для «Белавиа» на использование своего воздушного пространства и аэропортов.

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