Авария на Лукомльской ГРЭС: В чем основная странность произошедшего? 25.06.2021, 19:47

Подобная авария была на Лукомльской ГРЭС в 2008 году.

Еще раз вернемся к аварии на Лукомльской ГРЭС, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Существует классификация инцидентов, однако в Беларуси ее все игнорируют - от теплосетей до «Белэнерго» в целом. Произошедший инцидент можно классифицировать как системную аварию. Объяснение простое: авария повлияла на устойчивость (выживаемость) всей системы.

Признаки: а) были скачки частоты в сети по большей части страны (что приводило к отключению оборудования - насосов, двигателей и пр.); б) как следствие, была автоматически запущена система обеспечивающая выживаемость энергосистемы - веерное отключение по группам потребителей (если бы отключений не было, то частота продолжила бы скакать и падать).

Подобная авария была на Лукомльской ГРЭС в 2008 году. В чем основная странность всего произошедшего тогда и сейчас? Допустим, что это реально ЧП. Сам по себе инцидент на трансформаторе - не редкость для жаркой погоды. Трансформаторное масло нагревается, увеличивается вероятность пробоя масла и как следствие - пожара.

Однако станция проектировалась в СССР исходя из того, что авария не должна остановить ее всю - это что-то исключительное. Лукомльская ГРЭС состоит из двух очередей - первой и второй. В каждой - по 4 блока. Плюс новая ПГУ – парогазовая установка.

Каждая очередь имеет свою независимую систему шин. Две системы шин первой и второй очереди между собой связаны. Авария на первой очереди не должна приводить к остановке всей станции - одна из очередей должна работать автономно.

13 лет назад при аварии на выключателе говорилось о неверно сработавшей автоматике, что привело к отключению блока, потом второй очереди, а следом и всей станции. Хотя отключенным должен был быть только один блок.

После того ЧП специалисты должны были пересмотреть схему, чтобы такое больше не повторялось. Однако вновь локальный инцидент на блоке приводит к системной аварии и отключению всей станции, а это примерно 40% мощности энергосистемы на тот момент.

Сейчас опять «умные» лица будут искать виноватых, говорить о том, как они героически все устранили, но вопрос глубже: как же так получилось, что локальный инцидент превратился в угрозу национальной безопасности? Или все же мы возвращаемся к инсайду о том, что все совпадения в этой истории случайны?

Разберем еще некоторые странности в заявлении Минэнерго. Например, в нем говорится, что из-за аномальных температур произошло разрушение трансформатора. У техники есть допустимые температурные приделы работы. Да, высокие температуры повышают вероятность отдельных процессов, но это все известные процессы, которые решаются обычной диагностикой и мониторингом.

Далее в заявлении Минэнерго походя отмечается «что привело к отключению линии электропередач и всего оборудования ГРЭС». Авария на трансформаторе может вызвать отключение линии, как и гроза и обрыв линии, но от этого все оборудование не отключается и таких последствий нет. Происходят автоматические переключения автоматики. То, что случилось 23 июня, называется «посадка на ноль» или «станция на нуле». Это очень редкое явление, которое в сообщении приводится как сопутствующее.

Продолжаем разбираться в ситуации.

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