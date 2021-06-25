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Исландия первой в Европе снимет все коронавирусные ограничения

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  • 25.06.2021, 19:59
Исландия первой в Европе снимет все коронавирусные ограничения

Правительство страны заявляет, что 87% исландцев получили первую дозу вакцины от коронавируса.

Исландцам больше не нужно будет носить маски или дистанцироваться от других людей, поскольку все ограничения, введенные для борьбы с пандемией, будут сняты в субботу.

Об этом заявила в пятницу министр здравоохранения страны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Мы восстанавливаем общество, в котором привыкли жить и к которому стремились", - сказала министр здравоохранения Свандис Сваварсдоттир.

Исландия, по словам Сваварсдоттир, станет первой страной в Европе, которая снимет все коронавирусные ограничения.

Меры, которые действовали до сих пор, включали лимит на общественные собрания и правило двухметрового дистанцирование между людьми.

Правительство Исландии заявляет, что 87% исландцев получили первую дозу вакцины от коронавируса.

В стране с населением 360 тысяч человек показатель инфицирования коронавирусом составляет всего 1,6 на 100 000 жителей в среднем за две недели. Только 30 человек умерли от начала пандемии, инфекция была подтверждена в 6 637 случаях.

Исландия целом успешно боролась со вспышкой COVID-19 с помощью строгой системы тестирования и отслеживания, но в течение последнего года несколько раз вводила карантинные меры, чтобы сдержать всплески инфекции.

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