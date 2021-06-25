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Премьер-министр РФ уволил главу Роснедр, заявившего о нерентабельности российской нефти

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  • 25.06.2021, 20:14
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Премьер-министр РФ уволил главу Роснедр, заявившего о нерентабельности российской нефти
фото: Донат Сорокин/ТАСС

Евгения Киселева отправили в отставку.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об отставке главы Роснедр - замминистра природных ресурсов Евгения Киселева, пишет finanz.ru.

Горный инженер-геолог по профессии, возглавлявший ведомство 2016 года, Киселев покидает пост «в связи с упразднением должности», говорится в релизе на сайте правительства.

Роснедра, впрочем, останутся в структуре российских органов власти, как должность руководителя ведомства. Но отныне она не будет совмещаться с постом замглавы Минпрnроды.

В этой новой иерархии портфелей на смену Киселеву назначен его зам - Евгений Петров, который будет «временно исполнять обязанности руководителя» Роснедр, говорится в сообщении кабмина.

Начинавший карьеру на Урале и посвятивший геологии всю жизнь, Киселев отметился рядом пессимистичных оценок состояния российской нефтяной отрасли.

Сразу после назначения, в 2016 году, он констатировал исчерпание резерва крупных нефтяных залежей в России. «Ничего крупного не осталось. Фонд открытых месторождений исчерпан», - говорил он.

В апреле 2021-го Киселев заявил, что хотя общих запасов нефти в России могло бы хватить на 58 лет добычи, но большая их часть экономически не рентабельна.

«Рентабельных (запасов) в соответствии с данными инвентаризации хватит на 19 лет», - сказал он. Две трети нефти, найденной в недрах, приходится на трудноизвлекаемые запасы, расположенные, в частности, в Арктике. Но при текущих ценах - около 60 долларов за баррель - добывать арктическую нефть, по словам Киселева, проблематично: нужно 110-120 долларов за бочку.

19 лет добычи при текущих запасах - это «условный, индикативный показатель», подчеркнул глава Роснедр: «С развитием технологий этот рубеж будет постоянно отодвигаться». Пока, впрочем, в сфере технологий добычи на шельфе изменений пока не наблюдается, констатировал Киселев.

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