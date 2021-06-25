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Эксперт по международным делам: Лукашенко чувствует шаткость своей позиции

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  • 25.06.2021, 20:24
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Эксперт по международным делам: Лукашенко чувствует шаткость своей позиции

Наложенные ЕС на режим санкции - очень болезненны.

24 июня стало известно о том, что ЕС одобрил экономические санкции против режима Лукашенко в Беларуси. Такова реакция ЕС на принудительную посадку в Минске самолета, летевшего из Афин в Вильнюс, а также на жестокие репрессии режима против белорусов.

Также в четверг 24 июня в Гомеле начался судебный процесс против блогера Сергея Тихановского. Судебный процесс проходит в закрытом режиме, не в здании суда, а в тюрьме, где содержат Тихановского, вместе с которым судят еще пятерых человек, в том числе одного из лидеров белорусской оппозиции Николая Статкевича. Все находятся в заключении уже более года.

«Польское Радио» пригласило к беседе эксперта по международным делам Марека Будзиша.

- Cанкции, которые были согласованы, особенно секторные в области белорусской экономики, считаются весьма болезненными с точки зрения режима и окажут влияние на экономическую ситуацию страны. Эксперты напоминают, что, по сути дела, похожий ход событий имел место в 2011 году. Тогда тоже, после выборов 2010 года, мы были свидетелями волны репрессий и ужесточения внутренней политики, оппозиционеры были арестованы, в том числе кандидаты на президентских выборах. Во всяком случае, некоторые наблюдатели считают, что власти несколько «завышают цену», чтобы иметь возможность торговаться.

Надо помнить, что о Беларуси Джо Байден говорил с Путиным в Женеве. Пока неизвестно, привело ли это каким-либо решениям. Лукашенко пытается играть на две стороны, но больше всего боится какой-либо формы согласия между Западом и Россией, поскольку чувствует шаткость своей позиции.

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